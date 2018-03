Margarita Villaescusa logra candidatura

De última hora, la diputada de Mazatlán Margarita Villaescusa logró la candidatura para buscar la reelección. La tarde de ayer pidió licencia para estar en condiciones de competir por el Distrito 20. El día de hoy estará rindiendo protesta la suplente Elizabeth Morales.

Una verdadera sorpresa es el anuncio de la candidatura de Villaescusa, ya que se daba por hecho que iría Alma Hortensia Olmeda.

Al final, la candidatura por la reelección de la diputación local es un premio a la paciencia y a la confianza del gobernador a Margarita Villaescusa. Así que muy pendientes.

Elecciones. En algo están de acuerdo el candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, y el abanderado panista Ricardo Anaya: la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no puede negociarse en mesas de análisis. Esto ya que el Consejo Coordinador Empresarial acordara mesas de negociación con el candidato de Morena a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los empresarios mandan dos mensajes: primero, están aterrados por que se suspenda la construcción del nuevo aeropuerto y, segundo, ven como inminente ganador de la Presidencia a López Obrador.

Mientras tanto, Rafael Hernández, presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto, se pronunciaba ayer que el ganador de la contienda presidencial y el Legislativo federal sean los que revisen el proyecto.

En caso de crecer, este problema podría convertirse en una pesada loza que cargaría López Obrador durante la campaña a la Presidencia de México. Por otro lado, hay quienes aseguran que será la bandera del candidato de Morena, como fue el muro fronterizo del Donald Trump.

Otra rayita al tigre. El Consejo Coordinador Empresarial demanda a los partidos políticos y a todos los candidatos a que haya certeza jurídica para los inversionistas del nuevo aeropuerto de la CDMX. A esta petición ya se le sumaron la Concamin, Canaero, CMIC, Canacar, Canapat y Cameitran. En pocas palabras, están empujando fuerte las cámaras empresariales.

Muy pendientes porque estamos a días de que inicie la campaña por la Presidencia de México, y se está calentando este tema.

Spots. Los candidatos a la Presidencia de México conforme a ley presentaron ante el INE los anuncios publicitarios que se emitirán durante la elección que inicia el próximo viernes. Por su parte, López Obrador presentó tres spots en donde su principal mensaje es contra la corrupción. Mientras que José Antonio Meade se enfoca en los jóvenes y destaca que no tiene ninguna mancha de corrupción. Asimismo, Ricardo Anaya continúa con el tema de que sacará al PRI del gobierno y tendrá el eslogan “De Frente al futuro”. Muy pendientes porque a partir del viernes no escuchará y verá otra cosa en televisión.

Frente. El joven aspirante a la candidatura a diputado del Distrito 24, Jesús Rojas, denunció que el PRD le cerró la puerta y que el partido no quiso darle oportunidad a un ciudadano. No cabe duda de que era un buen aspirante y tenía fuertes posibilidades de ganar, pero Rojas se convierte en otro de los cuadros que es afectado por no ser parte del selecto grupo que tiene el control de la coalición Por Sinaloa al Frente. Es cierto que el PRD en Sinaloa no llena ni un vocho, y las pocas candidaturas que tienen mejor cierran las puertas a ciudadanos para entregárselas a panistas; si no, ahí está el ejemplo del tercer distrito federal.

Destacado. Nos aseguran que el secretario de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, es uno de los principales pilares del gobernador Quirino Ordaz. El abogado es el hombre de mayor confianza del mandatario y uno de los colaboradores que le ha dejado mejores resultados en lo que va de la actual administración.

Memoria política. “Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar”, John Fitzgerald Kennedy.