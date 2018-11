Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

19 de noviembre de 1968

Secuestran otro avión. Yucatán. Dos hombres armados con bombas y pistolas irrumpieron en la cabina de comando de un avión DC-6 de la compañía Mexicana de Aviación y obligaron a su piloto a descender en La Habana. La máquina conducía a 18 pasajeros, incluyendo 7 extranjeros y 5 tripulantes. Había salido de Mérida con destino a la capital mexicana. Después de confirmar la llegada del avión a Cuba, se informó que la nave salió de regreso a México. Las autoridades no proporcionaron ni confirmaron ningún detalle sobre este suceso.

EL DEBATE no se publica mañana. Con el fin de dar a nuestro personal de Redacción y talleres el merecido descanso a que se tiene derecho con motivo de la Revolución Mexicana, hoy no se laborará en este periódico, por lo que EL DEBATE no saldrá mañana a la luz pública. El día de mañana se abrirán de nuevo las puertas de su periódico favorito que volverá a la circulación el día 21 para llevar hasta nuestros lectores la información local, nacional e internacional de forma veraz y oportuna.

Peligra reunión comunista. Budapest. Los partidos comunistas occidentales reunidos en conferencia preliminar insisten en que se estudie más a fondo la invasión a Checoslovaquia, antes de acceder a la celebración de una reunión máxima en Moscú. La Unión Soviética todavía está haciendo campaña en favor de una conferencia en la cumbre y el jefe del partido soviético, Leonid Brezhnev, dio a entender que estaría dispuesto a someter a discusión la situación política en Checoslovaquia.

Un éxito el Blanco y Negro. Las más destacadas bellezas mochitenses dieron realce con su presencia al Baile Blanco y Negro que el Club de Leones celebró en su Centro Social. Irma Balderrama, señorita Country Club; Nena Artola, embajadora de la Colonia Española; Cecy López Valencia y July Quiñónez, quien culminó su reinado como Señorita Blanco y Negro 67-68, brillaron en este evento. Las utilidades del evento serán destinadas para el Aguinaldo Leonístico de los Niños Pobres.

19 de noviembre de 1993

Extranjeros aprovecharán el salario de hambre. México no será quien mayores beneficios obtenga del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá, ya que si bien es cierto que vendrán a nuestro país empresas extranjeras a generar empleos, básicamente seguirán la misma política de las que ya operan desde hace tiempo aquí, atraídas por el bajo costo de la mano de obra, por lo que seguirán pagando salarios de hambre y explotando a los trabajadores. Lo anterior fue expuesto por el conocido luchador social, Juan Sarabia Barraza.

Asume Fidel liderazgo del CT. México, D.F. A sus 93 años, Fidel Velázquez asumirá por sexta ocasión, la presidencia del Congreso del Trabajo y mantendrá la dirigencia de la CTM. El líder inició su actividad en 1921, cuando junto con otros trabajadores formó el sindicato de la Hacienda del Rosario, donde trabajaba como lechero. Dirigente durante casi 50 años de la central obrera más importante del país, con cerca de 5 millones de afiliados, Fidel ha sido de los líderes más influyentes en la vida política del país.

Reaparece líder somalí. Mogadiscio. Rodeado por partidarios fuertemente armados, el caudillo y exfugitivo Mohamed Farrah Aidid se presentó en público por primera vez en 5 meses y exhortó a los somalíes a que reconcilien sus diferencias. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que deroga la orden de detención que emitió en junio al acusar a los milicianos de Aidid de matar a 24 soldados paquistaníes y votó unánimemente por iniciar una nueva investigación sobre el ataque.