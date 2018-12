Mi ciudad hace 50 y 25 años

10 de diciembre de 1968

Gran industria en esta zona. Tomando en consideración la estratégica posición geográfica de Los Mochis, una firma industrial norteamericana y un grupo de inversionistas mexicanos están planeando instalar en esta ciudad un complejo industrial para la reconstrucción y construcción de piezas de maquinaria en general, especialmente de tipo pesado. Esta empresa vendrá a fortalecer la economía regional al crearse una nueva fuente de trabajo para decenas de obreros. El alcalde, Canuto Ibarra, confía en que el gobierno concederá todas las facilidades necesarias.

La SAG gestiona casas a campesinos. Tratando de ayudar al campesino cañero a cambiar su sistema de vida, la Secretaría de Agricultura y Ganadería está estudiando un crédito privado para construir casas-habitación sólidas e higiénicas, a los ejidatarios cañeros. El mencionado crédito es muy cuantioso, ya barca un programa de construcción de vivienda en diferentes lugares de la República, pero el plan dará preferencia a los productores de caña de Sinaloa. Los créditos serán pagaderos a 10 años.

100 mil muertos en Biafra. Londres. Después de 17 meses de lucha intestina entre Nigeria y la separatista Biafra, poco es lo que se sabe acerca de la guerra, al margen de que es mortífera. Ninguno de los dos bandos enfrentados ha dado a conocer cifras pero a mediados de este año se calculaba que hasta entonces habían muerto en el conflicto entre 70 mil y 100 mil personas, aparte de las miles que han perecido víctimas del hambre. Durante la guerra, Biafra ha perdido cuatro quintas partes de su territorio.

Bautizo de José Ramón Castro. Durante ceremonia efectuada en la parroquia del Sagrado Corazón, el hijito del ingeniero Miguel Alberto Castro y su esposa, Bertha Cecilia Quiñónez de Castro, recibió el primero de los sacramentos. Durante el desarrollo del ceremonial, José Ramón estuvo sostenido en brazos de sus padrinos, el señor Alfonso Guerrero y la señora María Luisa Luque de Quiñónez. Más tarde, se ofreció una espléndida recepción, durante la cual se brindó por la felicidad del nuevo cristiano.

10 de diciembre de 1993

Niegan espionaje telefónico. Respondiendo a acusaciones hechas por la dirigencia estatal del PAN, el gobernador Renato Vega negó tajantemente que se ejerza espionaje telefónico contra partidos políticos, y calificó de irresponsables a los panistas. En este sentido, hablaron el líder priista en el Congreso, Rafael Oceguera y el titular de Comunicación Social del gobierno estatal, David López, quienes coincidieron en demandar que se presente una denuncia formal y pruebas de las ilegales acciones que presuntamente se cometieron.

No se tolerarán intervenciones. México, DF. El secretario de Gobernación, Patrocinio González, dijo que “opiniones puede haber muchas, pero los mexicanos no toleraremos ninguna intervención”. Señaló lo anterior al contestar la pregunta de que si las opiniones que en fechas recientes funcionarios de Estados Unidos han expresado sobre los procesos electorales en México, no alteran la legislación mexicana. Aseguró que el próximo año, las diferencias entre partidos se manejarán dentro de la ley.

Reagan, mediocre. Ronald Reagan, a pesar de haber sido elegido por abrumadora mayoría en dos oportunidades, sigue sin poder convencer a los historiadores. Una encuesta revela que Reagan es comparado con los presidentes Zachary Taylor y John Tyler, quienes son considerados mediocres. La encuesta entre historiadores indica que el 79% consideran a Reagan promedio, o una categoría inferior. Solo el 1 % lo consideró “grande” y el 18 %, un fracaso total.