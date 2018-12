Mi ciudad hace 50 y 25 años

6 de diciembre de 1968

Urge reformar la UAS. Pocas universidades del país han tenido tal vez tantos paros, huelgas y tropiezos en sus actividades como la de Sinaloa. Los estudiantes de la UAS han logrado lo que podría considerarse insuperable: reducir drásticamente el ya restringido periodo lectivo normal, que flota holgadamente en largas y frecuentes vacaciones, días de fiesta nacional, de fiesta estatal, inhábiles por voluntad de los estudiantes, suspensiones para presionar en tal o cual cosa, holganza por puentes o por anticipación de vacaciones que imponen los estudiantes.

Investigan cooperativa “fantasma”. Merced la gestión conjunta de las Sociedades Cooperativas Pesqueras, y las de Agiabampo y Bacorehuis, la Secretaría de Industria y Comercio hace una investigación exhaustiva para determinar si es conveniente o no el funcionamiento de la sociedad cooperativa de pescadores de Bahía de Jitzámuri de reciente creación. En la constitución del nuevo organismo, intervinieron “pollos gordos” de esa Secretaría, sin llenar los requisitos y las protestas no se hicieron esperar.

Empiezan las purgas. Praga. El viceprimer ministro, Peter Colotka, fue relevado de la presidencia de la comisión de prensa del gobierno, tras haber criticado la distribución del periódico de propaganda soviético Zpravy en Checoslovaquia. Radio Praga no explicó razón del remplazo de Colotka, pero el alto funcionario desempeñó un papel fundamental en la actual disputa sobre el órgano de propaganda soviético y su distribución en el país, ya que contiene referencias insultantes a los actuales líderes checos.

Festejo para Javier Esparragoza. Rodeado por numeroso grupo de amiguitos festejó su onomástico el guapo Francisco Javier Esparragoza Esper, hijo de don Ernesto Esparragoza y su gentil esposa, señora Amine Esper de Esparragoza. En la bullanguera celebración no podía faltar el clásico pastel que fue decorado por la misma mamá del festejado, sirviéndose rica merienda acompañada de refrescos de sabores. A cada uno de los invitados se obsequió con abundante dotación de golosinas.

6 de diciembre de 1993

Cateos espectaculares. Más espectaculares que efectivos, la PGR lleva a cabo cateos de residencias en Culiacán, en busca de los hermanos Arellano o la gente de Amado Carrillo, presuntamente ligados al tráfico de drogas y hechos delictivos. Antes, en aparatoso operativo, la Judicial del Estado también efectuó en Los Mochis una serie de allanamientos en viviendas de colonias populares y residenciales, con el objeto de buscar a gatilleros que participaron en el asesinato del excoordinador de la corporación Pedro Peñuelas, pero sin resultados.

Madero, candidato del PDM. México, D.F. Pablo Emilio Madero fue electo candidato presidencial por el Partido Demócrata Mexicano, durante el Congreso Nacional de ese instituto en el que también se decidió cambiar el nombre del PDM por el de Unión Nacional Opositora (UNO). Madero, de 72 años, aseguró que su candidatura “llena un hueco en el espectro político nacional”, y manifestó su deseo de debatir con los candidatos de todos los partidos, pero no de manera selectiva.

Murió Frank Zappa. Los Ángeles. El músico y compositor, que combinó rock, jazz y música clásica en sus canciones, murió de cáncer de próstata a los 52 años. Zappa, considerado por los críticos como un genio, se hizo famosos a partir de la década de los 60, conduciendo a su banda The Mothers of Invention, en una alegre cacofanía que llamó Mutilaciones sónicas. Con su banda y como solista, creó unos 50 álbumes, incluido Freak out, Hot rats y Sheik Yerbouti.