Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

26 de noviembre de 1968

La UNAM reanuda labores. México, D.F. Mientras que más de 35 mil universitarios se presentaron en las distintas escuelas y facultades, así como escuelas preparatorias, en el Instituto Politécnico, una ligera mayoría se pronunció por seguir en el paro. Unos 200 alumnos del IPN impidieron la entrada de los normalistas a las aulas. Hubo un encuentro a golpes entre los dos bandos, pero la cosa no pasó a mayores. En este caso no intervino la policía. En la UNAM hubo conatos de violencia pero esta no llegó a manifestarse.

La Cruz Roja tiene banco de sangre. Con el objeto de prestar un mejor y más eficaz servicio, la Cruz Roja de Los Mochis ha creado un banco de sangre y plasma, que permitirá salvar de las garras de la muerte a muchas personas en el futuro. El administrador de la institución, señor Ernesto Urrea, informó que gracias a la decidida colaboración del doctor Jorge Grijalva Camou y el afán de proporcionar un mejor servicio en la Cruz Roja, ha sido posible la formación del banco de sangre.

Prohiben viajes al exterior. Praga. Checoslovaquia anunció nuevas restricciones para los viajes al exterior, anulando así otras de las breves libertades restablecidas por el régimen reformista del líder comunista Alexander Dubcek. Los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior, cancelaron los permisos permanentes de salida, en un aparente esfuerzo por frenar el éxodo de técnicos e intelectuales del país. Esto despertó la protesta de estudiantes y grupos regionales del partido comunista.

Piñata para Jorgito Raygoza. El guapo caballerito Jorge Raygoza Rendón cumplió un añito el pasado día 23. Por tal motivo, sus orgullosos papacitos, el estimado matrimonio formado por el licenciado Jorge Raygoza y su guapa esposa, María Elena Rendón de Raygoza, abrieron las puertas de sus residencia para recibir a una numerosa concurrencia formada por diminutas personitas que asistieron a felicitar al cumpleañero. Los invitados pasaron una tarde de fiesta de lo más divertida e inolvidable.

26 de noviembre de 1993

Incompetente la Procuraduría. Legisladores que integran la comisión permanente del Congreso del Estado demandaron que el procurador de Justicia elabore y dé a conocer un plan de seguridad porque consideran incongruente que para finalizar el primer año de la actual administración, aún no existan programas para enfrentar a la delincuencia organizada. Las corporaciones policiacas “han dado palos de ciego” en todos los casos importantes que se les han presentado y se han demostrado incapaces de resolver los asesinatos de sus propios elementos.

Detienen a líder de “El Barzón”. México, D.F. “Mi hijo no es ningún asesino, delincuente, ni hace daño a los mexicanos”, señaló la madre del líder de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas “El Barzón”, Maximiano Barboza, quien fue detenido por la PGR en Celaya, cuando pretendía llegar a la Ciudad de México con cientos de tractores. Asimismo, pidió a Cecilia Ocelli de Salinas que como madre, tenga compasión y caridad para que no sufra daños el presunto detenido.

Estalla la ira en Gaza. Franja de Gaza. Palestinos apedrearon a soldados israelíes y quemaron neumáticos en todo el territorio, en un estallido de cólera causado por la muerte de un fundamentalista musulmán a manos del Ejército de ocupación. Los soldados dispararon contra los manifestantes durante una serie de choques en varios sectores y los hospitales informaron de 20 palestinos heridos, dos en estado grave. Activistas musulmanes prometieron matar a soldados israelíes en venganza.