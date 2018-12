Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

12 de diciembre de 1968

Indolencia burocrática. Como consecuencia de los destrozos que en caminos y vía férrea del sistema Pacífico causó un huracán en septiembre pasado, pudo justificarse una escasez temporal de artículos de primera necesidad que llegan a Sinaloa de otros puntos del país. Inclusive pudo justificarse, hasta cierto punto, la escasez de maíz. Hasta cierto punto, decimos, porque no es disculpable el que Conasupo se lleve el maíz del Estado para traerlo después a cuentagotas, dejando que los riesgos imprevistos los corra el pueblo.

Vienen agricultores de Texas. Agricultores del estado de Texas vendrán a conocer y observar el desarrollo de la agricultura en el Valle del Fuerte. En la sección de Turismo de la Canaco local, se informó que la agencia de viajes que organiza el viaje en cuestión, solicitó se entrara en contacto con agricultores de la región a fin de que atiendan y acompañen a los hombres de campo texanos en su próxima visita. Ya se solicitó a la AARFS una lista de las personas que podrían colaborar.

Caldera, presidente electo. Caracas. El candidato presidencial de Acción Democrática, Gonzalo Barrio, reconoció la victoria electoral de Rafael Caldera, horas antes de la proclamación del líder social-cristiano, como presidente electo de Venezuela. El presidente Raúl Leoni felicitó al futuro sucesor y el gobierno asignó ya guardias presidenciales especiales al candidato victorioso. Los líderes social-cristianos expresaron que darán a Caldera libertad completa para seleccionar su gabinete.

Piñata para Miguel A. Castro. Muy guapo con su traje de gala, recibió Miguel Alberto Castro Quiñónez a sus amiguitos y primos que acudieron a felicitarlo con motivo de su cumpleaños. Miguel Alberto es el primogénito del ingeniero Miguel Alberto Castro y su guapa esposa, Bertha Cecilia Quiñónez de Castro. El cumpleañero recibió juguetes y otros obsequios con los que los pequeños asistentes le patentizaron su afecto. Se ofreció rica merienda acompañada de pastel y refrescos.

12 de diciembre de 1993

El PRI explota miseria e ignorancia. El PRI se ha sostenido en el poder explotando la miseria e ignorancia que existe en materia electoral y a través de toda una maraña gubernamental desde lo psicológico, manipulación, sobornos, hasta el espionaje y la corrupción, denunció el dirigente estatal del PAN, Rafael Núñez. Insistió en que el partido oficial está lleno de trampas con tal de permanecer en el poder, sin importar cualquier medida y atropellar el más mínimo derecho; por eso hay que hacer un esfuerzo por sacudirse todo lo que huela a partido oficial.

Seguirá la pobreza. México, D.F. El aumento a los salarios mínimos generales y profesionales, de 428 a 458 pesos mensuales, mantiene en la pobreza a los trabajadores, mientras la canasta básica es de mil 283 pesos mensuales, sin contar el pago de renta, luz, ropa, calzado, educación y medicinas, entre otros. La CTM y la CROC se mostraron inconformes con tal incremento, porque este se dará en abonos a los trabajadores y porque aún no se firman convenios ni se establecen las formas en que se entregará.

Rusos indiferentes. Moscú. En la víspera de las primeras elecciones parlamentarias pos soviéticas de Rusia, la gente parece más indiferente que emocionada, y muchas dijeron que no planeaban acudir a las urnas. “No votaré, por vez primera en mi vida. ¿Por qué habría de votar? No han habido reuniones algunas con los candidatos, no los conocemos”, dijo una mujer. La apatía de los votantes podría ser desastrosa para Boris Yeltsin, porque se exige obtener al menos el 50 % de los votos en las urnas.