Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

11 de diciembre de 1968

Mochis otra vez sin maíz. De no recibirse una nueva remesa de maíz en el curso de las próximas 72 horas se producirá una escasez de masa y tortillas. La existencia de la materia prima para la elaboración de tortillas está totalmente agotada en las bodegas de Almacenes Nacionales de Depósito. Los molineros locales retiraron la existencia de maíz con que se contaba y no obstante haber solicitado con urgencia a la Conasupo el envío de otra remesa del grano, hasta ahora no ha llegado. Se está solicitando maíz a Culiacán, pero no se sabe si podrán surtirlo.

Desalojan a paracaidistas. Un fuerte número de agentes de la Policía Judicial, bien pertrechados, desalojó a cerca de 400 paracaidistas que se habían posesionado de un predio de 2 mil hectáreas localizadas en las inmediaciones de Ruiz Cortines. Las tierras invadidas son propiedad de los señores Reynaldo Ramos, Francisco Tiscareño y Alfredo Almada, quienes presentaron denuncia de la invasión ante las autoridades federales y estatales. Los dueños poseen títulos de inafectabilidad.

Miles de soldados yanquis muertos. Saigón. Fuentes militares de Estados Unidos revelaron que la lucha librada a lo largo de la frontera camboyana y las costas del mar de China meridional, elevó a más de 30 mil el número de muertos norteamericanos en la guerra de Vietnam. Casi la mitad de los estadounidenses muertos en los 8 años que lleva esta guerra, cayeron solamente en 1968. Se informó que casi 4 mil soldados comunistas desertaron en tan solo 7 semanas, a pesar de una campaña de reclutamiento.

Reunión de la Cruz Roja. Un evento de auténtica alegría, elegancia y distinción será el Baile Anual de la Cruz Roja que se anuncia para el día 14 del actual. Para ultimar los detalles de este sensacional evento social, se reunieron los integrantes de la delegación, del comité de damas y el juvenil de esta institución, para ultimar los detalles de una fiesta que se antoja distinta. Asistieron don Emilio Ibarra, Waldemar Loaiza y Marilú León de Loaiza, doctor José Daniel, y el ingeniero Jorge García.

11 de diciembre de 1993

Lesiva reforma catastral. En lo que puede ser un detonante que haga explotar la indignación de los fincatenientes de la entidad, el Congreso del Estado aprobó un decreto mediante el cual se modifica la Ley de Catastro para hacer reavalúos de los predios urbanos cada año, en lugar de cada cinco años, como se hace en la actualidad. Además, la ley, como todas las demás iniciativas que se han pretendido aprobar en la actual administración, otorga facultades discrecionales al gobernador; entre ellas, la decisión del porcentaje del incremento del impuesto.

Cetemistas dan un día de salario a Colosio. México, DF. El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Alberto Juárez, aseguró que los trabajadores cetemistas que aporten un día de salario para la campaña priista presidencial, lo harán por miedo, más no por convencimiento. Señaló que la CROC colaborará con la campaña del candidato del tricolor, Luis Donaldo Colosio, con trabajo, más no con dinero. Considera injusto que a los obreros se les pida que aporten su salario.

Nobel de la Paz a Mandela y De Klerk. Oslo. Al aceptar el Premio Nobel de la Paz que se les otorgó en forma conjunta, el presidente sudafricano F. W. de Klerk y el dirigente negro Nelson Mandela, intercambiaron felicitaciones tras la ceremonia de entrega. “Nosotros escuchamos las voces que dicen que es un llamamiento de todos aquellos que buscaban terminar con el sistema de apartheid. Comprendemos su llamamiento”, dijo Mandela ante una entusiasta multitud que lo esperaba al salir del evento.