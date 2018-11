Mi ciudad hace 50 y 25 años

HISTORIA EN EL DEBATE

22 de noviembre de 1968

En diciembre la secundaria técnica. El ayuntamiento de Ahome y el Comité de Construcción de Escuelas firmaron el convenio para la construcción de la flamante Escuela Secundaria Técnica y Comercial de Los Mochis, que se iniciará en los primeros días del próximo mes. En breve ceremonia, el alcalde Canuto Ibarra y el arquitecto Carlos Gámez, gerente en el estado del Comité, firmaron el convenio mediante el cual se procederá a la construcción. En el mismo acto, el alcalde hizo entrega de la primera aportación de un millón de pesos al arquitecto Gámez.

De visita pescadores de Oaxaca. Con el fin de observar y aprender los métodos de pesca camaronera en Sinaloa, llegó a esta ciudad un grupo de 32 pescadores del estado de Oaxaca. A la cabeza viene el jefe de inspección de Pesca de Salina Cruz, señor Manuel Oceguera, y el jefe de Inspección Fiscal de Pesca en Oaxaca y Chiapas, señor Ángel Rivas. El objeto de la visita es que los pescadores de aguas protegidas, bahías y esteros, conozcan los métodos de pesca del camarón practicados en la región.

Doble trasplante a un paciente. California. Un paciente fue sometido a un segundo trasplante de corazón. Es la primera vez que se efectúa tal tipo de intervención. El centro médico de la Universidad de Stanford reveló que se realizaron las dos operaciones en un plazo de 6 horas. El paciente de 36 años se encuentra en condiciones satisfactorias, según los médicos. Poco después de la primera intervención, se hizo evidente que el corazón latía a un ritmo errático, lo que ocasionó la segunda cirugía.

Guapo varón para los Álvarez Valenzuela. El ave de las dulces sorpresas obsequió el pasado día 19 un caballerito muy guapo y saludable a la estimable pareja formada por el doctor Mario Álvarez Castro y su señora, Lilia Valenzuela de Álvarez. El nuevo ciudadano fue atendido a su llegada por el doctor Octaviano García. Los papás por segunda vez están recibiendo congratulaciones muy sinceras de parte de amigos y familiares, así como de los compañeros del Club Rotario, al que pertenecen.

22 de noviembre de 1993

No permitirán “marías”. La delegación de Tránsito no permitirá que se obstruya el paso peatonal y vehicular con la instalación de las vendedoras informales denominadas “marías”, ya que no existe una autorización que avale la ocupación de comerciantes en los callejones del primer cuadro de la ciudad. Esta problemática se dejó proliferar por administraciones pasadas y de la propia subdelegación de Tránsito, a tal grado que hoy pretenden solucionarlo con la obstrucción del callejón Juan Escutia. Si se instalan, serán levantadas.

Las autopistas más caras. México, D.F. Actualmente el usuario de las carreteras concesionadas del país tiene que pagar el equivalente a 6.30 dólares por transitar por la México-Toluca de 22 kilómetros, lo mismo que se cobra por recorrer los 237 kilómetros de la autopista estatal de Nueva Jersey. Esto ha provocado que la infraestructura carretera atraviese una etapa de subutilización, por lo que se buscan financiamientos a largo plazo y reducción de tasas a fin de darle viabilidad a las autopistas nacionales.

A 30 años, pocos creen la versión oficial. Nueva York. Después de 30 años de investigaciones y de un nuevo examen de la muerte del presidente John F. Kennedy, sólo un 12% del pueblo norteamericano cree que se le ha informado toda la verdad, según encuesta. Siete de cada 10 personas sospechan que hubo una conspiración y aquellos que eran jóvenes el día del asesinato el 22 de noviembre de 1963, se muestran especialmente inclinados a figurar entre el 82% que cree que no se ha dicho toda la verdad.