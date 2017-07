Único juego sin hits perdido por su autor

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “La cara del domingo es siempre sonriente, bondadosa, saludable, festiva y optimista”... Dick Secades.--o-o-o-o-Astros y Dodgers vuelan hacia la postemporada. Y un lanzador de los antecesores de los Astros, los Colt 45s, Ken Johnson, no pasó a la historia por su juego sin hits del 23 de abril de 1964, hace 53 años, sino por ser el único pitcher derrotado, 1-0, en no hit propio. Aquella tarde, Johnson dominó a los Rojos con knuckleballs y rectas.Dejó a nueve bateadores strikeouts y a dos les dio base por bolas, antes de que, en el noveno innings, con un out, Pete Rose le tocara la bola. Paradójicamente, Johnson se derrotó a sí mismo cuando tiró tan mal a primera, que Rose llegó a segunda, error de dos bases, desde donde anotó poco después, debido a otro error, del segunda base, Nelly Fox, sobre un roletazo. Johnson había logrado su hazaña frente a una alineación con bateadores tan notables como Johnny Edwards, Leo Cárdenas, Frank Robinson y Rose. El pitcher ganador fue el zurdo Joe Nuxhall, quien no obstante, permitir cinco hits, se acreditó la blanqueada.En la historia de las Grandes Ligas, desde 1871, cinco veces hubo juegos perdidos por los equipos cuyos lanzadores tiraron sin incogibles, pero este ha sido el único caso de un solo pitcher en los nueve innings. “He lanzado lo mejor de mi vida y soy el pitcher derrotado”, dijo esa vez Johnson, “¡vaya la forma que he buscado para meterme en los libros de records!”. Johnson murió a los 82 años, en Pineville, Lousiana, el 21 de noviembre del 2015. Sufría de alzheimer y parkinson, pero finalmente lo venció una infección renal. Los números en sus 13 temporadas, 1958-1970, con siete equipos, 91-106, 3.46, con 50 juegos completos.Van 289 no hits más, 24 juegos perfectos. Los más famosos, el de Don Larsen (Yankees) en la Serie Mundial de 1956, ocho de octubre, quinto juego, 2-0 frente a los Dodgers de Brooklyn; y el de Armando Galarraga, el dos de junio del 2010, Tigres 3, Indios 0, señalado en los récord así…: “Jim Joyce blown call”. Joyce sentenció safe el out 27, que Armando volvió a hacer en seguida.RETAZOS.- ** Los Atléticos han recibido durante la semana seis ofertas de negociación por el shortstop caraqueño, de 21 años, Franklin Barreto, al cual subieron recientemente…** Los Rojos bajaron ayer a triple A al lanzador, Ariel Hernández, para abrir el espacio necesario en el róster, a ocupar Jackson Stephens, pitcher derecho subido también ayer…** Los Bravos tienen que pagarle a Bartolo Colón 12 millones 500 mil dólares por la temporada, pero posiblemente lo firmen los Mets, quienes serían responsables por la mitad de esta suma. Bartolo lanzó con los Mets hasta el año pasado, cuando se fue a Atlanta…** Los Yankees han subido cuatro de triple A y doble A en cuatro días, Ronald Herrera, Tyler Wade, Miguel Andújar y Dustin Fowler…Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.