No ir a debates, doble error

El viernes por la noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, resolvió por unanimidad revocar el acuerdo del Consejo General del INE el 19 de febrero que prohibía los debates entre dos o más candidatos. El recurso lo interpuso la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRT.



El tribunal ordenó que no debe haber mayor restricción al derecho a la libertad de expresión y periodística que las previstas en la ley, desechando, por anticonstitucionales, las promociones que contra los debates en la intercampaña hicieron Morena y el PT, que quisieron, así, cubrir a su candidato, Andrés Manuel López Obrador, lo que confirmó él mismo al declarar al día siguiente que solo asistiría a los debates organizados por el INE, confirmando un aforismo de Florestán que el debate es de quien lo necesita.



Pero aquí la pregunta es, ¿no necesita López Obrador asistir a debates de los medios con los candidatos?



La respuesta de los suyos es que no, porque tiene más que perder que ganar.

Aceptando eso, ¿no perdería AMLO algo de lo que ha ganado cuando estamos a dos semanas de iniciar las campañas?



Yo sé que con su ventaja, la estrategia ha sido la de acudir solo a espacios controlados como la plaza pública con su feligresía y las declaraciones banqueteras en las que declara lo que quiere declarar, que está en su derecho.



Pero, insisto, ¿no es un error de Andrés Manuel quedarse fuera de los debates en los medios? Porque una cosa son los cálculos de sus asesores y otra la realidad.



Tengo claro que dejar vacío su lugar en debates con medios tendrá un costo que los suyos minimizan. Este será un error que por estar ausente físicamente de los debates en medios, estará presente y sin defensa. Pero allá cada quien sus errores.



RETALES



1. DINERO.- El mismo TEPJF, por cuatro votos a tres, determinó que los partidos políticos, son sujetos obligados al ser entidad de interés público. Por ello, a partir de este año, tendrán que devolver a la Tesorería de la Federación el presupuesto que no haya sido comprobado, utilizado o devengado. Este año los partidos se llevarán cuatro mil 200 millones de pesos;



2. ERROR.- Hablando de errores, Ricardo Anaya anunció que iría a la OEA a presentar su caso, lo que permitió a Claudia Ruiz Massieu ir antes, ayer, y reunirse con su secretario general, Luis Almagro, para presentar al organismo y los gobiernos que lo integran, la preocupación por la presión política que ejerce Anaya para evadir la acción de la justicia mexicana; y



3. AUDITOR.- Los coordinadores legislativos de la Cámara de Diputados cumplieron su palabra y el jueves suben al pleno la terna de la que de lograr dos terceras partes, saldrá el auditor superior de la federación. El PAN votará en contra. Interesante será ver cómo lo hacen PRD y MC, cuyos líderes camerales aseguraron en Si Me Dicen No Vengo, de hace una semana, que votarían a favor. Lo sabremos el jueves.



