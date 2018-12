Amenazas de muerte a diputados

Debido a las amenazas anónimas de muerte que han recibido, son varios los diputados de Morena que tienen que andar con escoltas, en carros blindados y con guardaespaldas proporcionados por la Fiscalía estatal, lo cual resulta inusitado por el alto grado de violencia política que predomina.

El diputado local Jesús Palestino, quien es el segundo de abordo en la Comisión de Seguridad del Congreso, dice que él en lo personal no ha sido objeto de amenazas; pero, su compañero, el presidente de la Comisión, Mario González, tuvo que acogerse al beneficio de la protección para garantizar su seguridad.

Lo mismo sucede con la diputada Karla Montero del PES, quien fue amenazada a raíz que exigió que se practique una auditoría al manejo del presupuesto de la anterior legislatura. Hasta el momento son cinco los diputados que han sido amenazados, la primera es Florina Miranda que fue amenazada poco antes de subir a tribuna a pedir la eliminación de “la cuota liga” cuyo mayor porcentaje es entregado a la CNC. Ella no quisieron escoltas, de la misma manera Palestino rechazó este beneficio y la propuesta de usar arma de cargo.

El diputado local confía que se pueda encontrar a los responsables de las amenazas y garantizar la seguridad de los legisladores.

Sinaloa no puede seguir bajo el estigma de estado violento y los ánimos caldeados de las fuertes discusiones que se dan en el Congreso no deben pasar a mayores, porque no puede imperar la ley de la selva.



Popurrí. El gerente de Japama, Luis Felipe Villegas, se sube al ring y lanza golpes demoledores al responsabilizar a Sergio Liera, quien acaba de dejar la coordinación de Protección Civil, como el responsable de haber hecho caso omiso de los oficios que le empezó a enviar desde el 8 de noviembre, donde advertía de la existencia de 54 socavones en el sistema de drenaje de la ciudad. “No los contestó ni por escrito ni de palabra, pero tampoco acordonó las áreas peligrosas”.

“Nuestra obligación es repararlos y lo estamos haciendo pero a la medida de nuestras posibilidades; pero, al no haber recursos suficientes recurrimos a Protección Civil para que tomara las medidas preventivas”, dice. Además, ya entrados en la materia, saca a relucir más “trapitos al sol” y asegura que hay tramos del bulevar Zacatecas y del río Fuerte que debieron ser reparados desde el 2016 porque hubo un acuerdo con el Fonden, del 50 y el 50 por ciento, en que esas reparaciones le tocaban al Ayuntamiento.

Felipe Villegas aún no ha tomado a plenitud las riendas de la Junta, sigue la transición que concluye el 12 de diciembre, pero por el momento ya envió copia de los oficios al nuevo coordinador Salvador Lamphar.



SINVERGÜENZA. Sin vergüenza ni pudor, los jueces magistrados y ministros salieron ayer a manifestarse, tanto en Mazatlán como en la Ciudad de México, aprovecharon el pretexto de la defensa de los derechos humanos, pero en el fondo defienden sus exorbitantes salarios, que dicen que no llegan a los 600 mil pesos, pero la voz popular asegura que incluida la corrupción se puede multiplicar hasta el infinito. Barrieron con ellos en las redes sociales.