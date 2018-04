Visitas masivas de AMLO a Sinaloa

Como masivas califican los candidatos a senadores de Morena, Imelda Castro y Rubén Rocha, las visitas que hará Andrés Manuel López Obrador, porque antes que finalice abril vendrá tres veces, pero también porque dicen que en su campaña no se esconderá en locales cerrados como los demás candidatos, sino que presidirá actos masivos al aire libre con simpatizantes y con la ciudadanía.

Imelda Castro explica que el candidato presidencial vendrá a Mazatlán el 12 de abril, luego a Culiacán el 18 y a Los Mochis el 19 del mismo mes. Viene a las sedes de los distritos 01, 02, 03 y 04, como parte de su campaña y a fortalecer a los aspirantes a las diputaciones federales y a senadores.

Por el momento dice que ella y Rocha están optimistas porque han encontrado un ambiente favorable en todas las partes que han visitado, en los mercados populares de Mazatlán y Culiacán, los mismos dirigentes los invitan y los presentan con los locatarios para que les expongan sus propuestas. En la calle es evidente el apoyo de la gente.

Que en Morena no temen a los actos de campaña al aire libre, que se junte la gente que sea, poca o mucha, pero que vaya de manera voluntaria, y AMLO pide voto parejo para todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia.



Popurrí. Se dejaron venir los registros. Ayer las primeras en registrarse por la fórmula priista son Fernanda Rivera y Laura Gálvez, que compiten por la diputación en el distrito local 02, y consideradas por la militancia como dos guerreras que de entrada llevan mano para ganar la elección contra los contrincantes que les pongan enfrente las demás coaliciones, encabezadas por el PAN y por Morena. También en el 04, que comprende a los municipios de Ahome y Guasave, se registró el exdirigente campesino Gilberto Irazoqui, quien quiere llegar al Congreso para representar los intereses de la gente del campo que ha sido golpeada ante la indiferencia de las altas autoridades de las dependencias federales.



Álvaro hoy. Para hoy están programados los registros de Álvaro Ruelas, que busca la reelección en la alcaldía, y de Marco Antonio Tordecillas, que competirá por la diputación en el 05, pero la mayor incógnita la representa la planilla definitiva de regidores, porque ya hubo tres destapes para reelección y entre los priistas se vislumbran problemas si al final quedan siempre los mismos en el cabildo y en el gabinete.



Irma siempre sí. Todo indica que Irma Tirado al fin ganó la batalla y siempre aparecerá en las boletas electorales como candidata a diputada federal por el distrito 01, resulta que por equivocación el Partido Verde había registrado a Yahaira Silvina García en lugar de la priista, a pesar del convenio que existía al interior de la alianza, pero ya rectificaron y a Irma no le saldrá en vano haber pedido licencia como líder del Congreso del Estado, donde se la rifó para sacar adelante propuestas legislativas consideradas de vital importancia para el gobierno de Quirino Ordaz. No la podían dejar volando.