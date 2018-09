Anarquía urbana

No es cuestión de juego violar las normas de desarrollo urbano y del plano regulador de la ciudad, es muy alto el precio que se paga por la anarquía que ha predominado en los últimos años en el crecimiento de la ciudad, en la construcción y en la inexplicable venta y canje de áreas verdes y espacios deportivos.

El exsecretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, el reconocido arquitecto Antonio López Gamboa, se lamenta que los malos ejemplos cunden por todas partes, prueba de ello es que a pesar de las manifestaciones de los vecinos no se logró frenar la construcción de una gasolinera en la colonia San Francisco, también se está construyendo otra a la orilla de la carretera Los Mochis-Ahome, frente al ejido Mochis.

La desaparición de las áreas verdes de los fraccionamientos del sector Viñedos pronto se empezará a pagar con bajas sensibles en la calidad de vida de los habitantes, con aumento de la vagancia y de la violencia. No hay conciencia entre las autoridades de la importancia que tienen estos espacios.

El ejido Jiquilpan vendió el estadio de beisbol que estaba frente al auditorio y otros le siguen los pasos del mal ejemplo: el Campo 1 y el Morelos están haciendo lo mismo y estos lugares de esparcimiento no se reponen con nada en un “fenómeno urbanístico” que esta desechando todo el legado que nos dejaron los fundadores de la ciudad.

Se privilegia lo material, el dinero sobre el bienestar ciudadano. Ojalá las nuevas autoridades frenen esta anarquía en una de las ciudades mejor trazadas en el país.



Popurrí. Se desataron las vendettas en el PAN: acaban de iniciar el proceso de expulsión del aún diputado local Roberto “El Güero” Cruz, quien además de denunciar a los dirigentes encabezados por Sebastián Zamudio, revive la foto de la denominada “la corrupción de los 12 traidores”: Alejandro Higuera, Carlos Felton, Edgardo Burgos, Adolfo Montoya, Francisco López Brito, Zenén Xóchihua, Miguel Ángel Camacho y Adolfo Beltrán.

“Tienen miedo que les arrebate la presidencia estatal del partido, me podrán echar del PAN pero no me pueden expulsar de Sinaloa”, reta y sigue en pie de lucha.



PEDIÁTRICO. Va con todo el gobernador Quirino Ordaz: ayer anunció la construcción de un nuevo hospital pediátrico en el que se invertirán 709 millones de pesos para reforzar la atención que brinda el que ya existe y que cuyas instalaciones ya tienen 45 años de antigüedad.

Todavía más: el nuevo hospital no será organismo público descentralizado, sino que se incorporará al sistema de salud, con lo que tendrá acceso a recursos federales para su operación.



LITIGIO. Aureliano Urías, el excandidato a alcalde de El Fuerte por Morena, aún no pierde la esperanza de ganar la imputación interpuesta contra la presidenta electa Nubia Ramos. Dice que seguirá para adelante aportando más pruebas sobre irregularidades ante los tribunales electorales.

También tiene el ofrecimiento de convertirse en subdelegado federal en los municipios de El Fuerte y Choix.