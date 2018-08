La baraja de Quirino

El gobernador Quirino Ordaz juega con baraja nueva, pero con cartas que pudieran estar marcadas. La punta de lanza del reforzamiento para el cierre de su gobierno lo constituyen los exalcaldes Jesús Valdez, Álvaro Ruelas y Sergio Torres, considerados los políticos más experimentados de Sinaloa, con trayectoria de trato directo con la gente, pero que sin embargo, con excepción de Sergio Torres, vienen de perder la elección.

Hasta Rosa Elena Millán recibió un premio de consolación al asumir la dirección del Seguro Popular, después de haber perdido la contienda por la senaduría, y hasta el momento el único que ha quedado fuera de la jugada es el exalcalde de Mazatlán Fernando Pucheta, “por lépero”, dicen algunos de sus detractores.

En su momento nadie creía que Álvaro Ruelas perdería la elección en Ahome, dejó un buen sabor de boca entre los ahomenses: Más aun: en Culiacán se consideraba invencible a Jesús Valdez; “va a arrollar en la elección”, decían los priistas y con mayor razón cuando contendió reforzado por: Juan Ernesto Millán y Aarón Rivas, pero la debacle fue completa. Le echan la culpa a AMLO y a Morena, pero habría que hacer una autocrítica más a fondo.

Quirino y sus alcaldes “jugaron con el librito”, no incurrieron en escándalos, se invirtieron miles de millones de pesos en obras de infraestructura en Ahome, Culiacán, y todavía más en Mazatlán, se reforzaron los programas sociales clientelares: abundaron las becas a estudiantes; en efectivo, para transporte y alimentación, los apoyos a las personas mayores, los espectáculos artístico-culturales gratuitos, pero a la hora de la cosecha de votos algo falló.

Hacer lo mismo o más con los mismos puede no resultar redituable, más bien lo recomendable es hacer un alto en el camino, un diagnóstico a fondo de la nueva realidad política, adaptarse a los nuevos tiempos y prepararse para enfrentar en mejores condiciones la elección del 2021 que será decisiva para la clase política que gobierna a Sinaloa.



Popurrí. A partir de las movilizaciones que los organismos de Provida, en defensa del no nacido, han empezado a efectuar en Culiacán, Los Mochis y en las principales ciudades del estado, la respuesta no se ha hecho esperar, y en Culiacán ya salieron a manifestarse también los feministas, defensores del aborto cuyas leyes favorables se empiezan a implantar a nivel nacional.

El choque frontal entre ambas corrientes también es auspiciado por intereses políticos y lo más saludable sería que prevaleciera el diálogo y la conciliación.



AGUA. En los tiempos de crisis sale a relucir lo mejor y lo peor de las personas, y en las horas que escaseó el agua en la ciudad los mochitenses apreciamos en toda su magnitud el valor incalculable de este líquido: mientras que la mayoría de las empresas dedicadas al negocio de purificarla, así como los centros comerciales, enseñaron el cobre aumentando los precios y lucrando con la necesidad sin que ninguna autoridad los frenara. No en vano los expertos vaticinan que la guerra por el agua será la peor que se librará en un futuro cercano.