El beneficio de la duda al Billy

Todavía no toma posesión y ya le “llueve en su milpita”, con un alud de críticas, al alcalde electo Billy Chapman.

Los anuncios de retiro del alcoholímetro y de la limpia de funcionarios de confianza del Ayuntamiento, que algunos empresarios, políticos y autodenominados “líderes de opinión” consideran descabellados, pero sus colaboradores piden que al menos le den el beneficio de la duda, con la certeza que va a gobernar bien.

Lo del alcoholímetro tiene sus pro y sus contra: nació como ejemplo de “el torito” de la Ciudad de México, donde el operativo no reconocía a influyentes, fueran estos artistas o políticos, hasta a Emilio González, “El Niño Verde”, no le sirvió su charola de senador y fue a parar tras las rejas, pero aquí no se sabe que haya caído ni siquiera un “chigüiles” en las redes de los tránsitos que lo aplican.

En cambio sí hay la certeza, a pesar que dicen que está blindado contra la corrupción, que se ha convertido en un jugoso negocio para las autoridades policiacas, en una fuente inagotable de extorsión, que se aplica más con fines recaudatorios que de prevención de accidentes. Aunque en caso de eliminarlo se tienen que buscar nuevas alternativas para evitar que proliferen los conductores alcoholizados.

En el caso de los funcionarios de confianza del Ayuntamiento y de las dependencias paramunicipales, es un secreto a voces que las administraciones las han tomado como “botines de guerra”, que acostumbran correr a todo mundo para poner a sus incondicionales, aunque muchas veces no sirvan para nada. Es más, contratan a más de los que corren, pero no se había anunciado públicamente pero ahora hay mucho ruido.

Claro que hay personas capaces, con méritos propios y no partidistas o compadrazgos que se pueden quedar, pero aquí lo más importante es amarrarles las manos a los que van de salida, porque trasciende que como nunca antes están haciendo efectivo “el año de Hidalgo”, porque saben que difícilmente volverán a la administración pública.

Hay que esperar a que Billy Chapman y su gabinete entren en funciones y entonces sí empezarles a exigir que trabajen bien en beneficio de los ahomenses y no hay que “gastar antes la pólvora en infiernitos”, presionarlos antes de tiempo; incluso los diputados y regidores que ahora lo critican ya no estarán en funciones cuando asuma la alcaldía.



Popurrí. Alertan contra tres fraudeadores, dos hombres y una mujer, de “aspecto chilango”, bien vestidos que esperan a los cuentahabientes en los cajeros de los bancos, tempranito o muy tarde y con engaños les arrebatan las tarjetas bancarias, se las cambian por otra la cual se queda retenida en el cajero y recomiendan que ponga el nip y enseguida le retiran dinero en un cajero contiguo. Hace tiempo llegaron a la plaza, y las autoridades hasta al momento ni siquiera los han investigado.



APOYOS. Siguió de frente como si anduviera aún en campaña, Ernesto García: a diario difunde fotos y videos de los apoyos en despensas, medicinas, lentes y artículos deportivos que lleva a las amas de casa y jóvenes de las colonias y los ejidos.