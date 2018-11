Campesinos en pie de guerra

Los dirigentes de los comités campesinos cenecistas de Ahome y de todo el norte del estado se reunieron ayer, ofrecieron una conferencia de prensa y se declararon en pie de guerra en defensa de la denominada “cuota liga”, la cual aclara se reparte entre todas las organizaciones de productores agrícolas.

El anfitrión, Martín Castro, del Comité Número 5, asegura que de ninguna manera van a permitir que los diputados de Morena echen abajo los ingresos con lo que se mantiene la organización; lo que pretenden es hacer desaparecer a las organizaciones priistas, pero no lo lograrán, reta.

Con todo la más beligerante es la exlideresa María Amada Sánchez, quien reclama que la liga no va a morir, porque nació de la Revolución.

Mientras tanto, en forma simultánea pero en otro lugar los diputados morenistas Juan Ramón Torres y Cecilia Covarrubias adelantaron que la ilegal suspensión de la sesión del Congreso del pasado martes por “los sicarios priistas” no impedirá que se elimine la cuota que a chaleco se cobra a los campesinos, porque insistirán hoy y cuantas veces sea necesario.

Los priistas están desesperados, quieren evitar que cumplamos el mandato del pueblo, porque en campaña los campesinos nos pidieron eliminar estos descuentos que no los benefician en nada.

Mientras ambas corrientes se pelean, surge una tercera propuesta, que se mantenga la cuota, pero que se dedique al fomento de la investigación, no a la CNC ni al PRI. También hay quienes aseguran que un punto de acuerdo no sirve para nada si el Gobierno del Estado no lo quiere cumplir.

Para hoy se contempla que se vuelvan a subir al ring.



Popurrí. La fuga de amoniaco que se suscitó ayer en Guasave, concretamente en la cercanía del ejido Corerepe, que sembró el pánico y obligó a evacuar a cerca de 3 mil habitantes que salieron huyendo de la letal nube blanca que se les venía encima prendió de nuevo los focos rojos entre las organizaciones ambientalistas y de vigilantes ciudadanos que se oponen en la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo.

Dicen que esto demuestra el peligro que acecha al puerto e incluso a la ciudad de Los Mochis, dado que la nodriza accidentada de la fuga de Guasave solo traía 5 toneladas del gas y en cambio aquí se concentrarían decenas de toneladas. El amoniaco afecta a la gente, a los animales y a las plantas. Provocaría una catástrofe.



DESPEDIDA. Como niño con juguete nuevo, las atenciones que le brindaron en Sinaloa en vísperas de la despedida de la presidencia hicieron que el presidente Enrique Peña Nieto se fuera muy contento y hasta se alcanzó la puntada de pedir que juzguen con imparcialidad su gestión después que se despide con el más bajo porcentaje de popularidad y aceptación ciudadana. Los militares vinieron, se instalaron en su ciudad militar de lujo y ayer dieron una demostración de fuerza con el desfile de más de 3 mil elementos que se efectuó ayer en Culiacán, incluido el impresionante sobrevuelo de aeronaves.

Ojalá rindan buenos resultados en el combate a los carteles, porque hasta el momento dejan mucho que desear.