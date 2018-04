Campañas adormiladas

Las campañas políticas están adormiladas y no despertarán hasta que entren en acción los candidatos a diputados locales, y a alcaldes, porque al parecer es lo que más interesa al electorado, saber quién gobernará en su municipio que es la autoridad directa ante quien plantean sus problemas.

Por lo pronto hay despertares momentáneos, como el que se espera que se suscite con la visita mañana a Los Mochis del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, pero la disparidad de los calendarios de campaña, la de diputados federales y senadores inició el 30 de marzo, y las locales iniciarán el 14 de mayo, están afectando a quienes ya andan en pleno proselitismo.

Así, Rubén Félix, Zenén Xóchihua y Jaime Montes tienen que esperar a que abran fuego Álvaro Ruelas, Billy Chapman y Miguel Ángel Camacho, para ver si levantan la euforia de la gente que por el momento esta más concentrada en lo que hacen los aspirantes presidenciales AMLO, Meade, Margarita, Ricardo y “El Bronco”, y no es para menos en elecciones anteriores el país se ha dividido y pintado en concordancia con los colores de los punteros.



Popurrí. Se declaran listos los dirigentes de la coalición Juntos Haremos Historia para recibir aquí en Los Mochis a Andrés Manuel López Obrador. Ayer se dejaron venir los dirigentes de Morena, Raúl Elenes; del PT, Leobardo Alcántar, y del PES, Alma Patricia Elenes, y ratificaron que “su gallo” presidirá un acto multitudinario a las 4:30 de la tarde cerca de la Plazuela 27 de Septiembre.

Ahora sí estuvieron todos juntos, incluso el candidato a la alcaldía Billy Chapman y Felipe Juárez, y aseguraron que van por el triunfo en Ahome y que ya garantizan una cobertura de hasta el 200 por ciento de las casillas electorales y que el fenómeno Andrés Manuel es imparable. Esperan unas 5 mil personas en la manifestación.



Con Meade. Los que no quieren ceder un solo centímetro de terreno son los priistas representantes del candidato presidencial José Antonio Meade en Sinaloa, y hoy vendrán también a Los Mochis encabezados por el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, a presidir reuniones con la estructura partidista del municipio y a inyectarle un poco de adrenalina para que no se queden atrás en el trabajo.



SELECTIVO. Miguel Ángel Camacho posó ayer para un foto con el dirigente de Morena, José Borunda, afirmando que no están reñidos con la pluralidad, pero al preguntársele si posaría igual con el aspirante priista Álvaro Ruelas. contestó con un rotundo ¡NOO!, y aclaró que solo posa con los amigos.



POR EL QUINTO. Colaboradores de Marco Antonio Tordecillas recomiendan que no lo subestimen, que tiene una inmensa capacidad de trabajo y que va en serio a rescatar para el PRI el distrito electoral 05, que en la actualidad esta en manos del panista Juan Pablo Yamuni.



AZULES. Por el lado del PAN, Zenén Xóchihua y la directiva buscan unificar al panismo, que ya no se susciten más deserciones, y hoy harán una reunión en la que darán a conocer el trabajo realizado y abrirán las puertas a la incorporación de toda la militancia a las campañas.

«Vamos por el triunfo en todo Sinaloa y en Ahome»

Raúl Elenes

Dirigente estatal de Morena