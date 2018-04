Candidatos “despabilados”

Los candidatos a la alcaldía Álvaro Ruelas, del PRI; Miguel Ángel Camacho, del PAN, y Manuel “Billy” Chapman, de Morena, no se duermen en sus laureles, sino que andan bien “despabilados” y despliegan una intensa actividad en la intercampaña, en espera del arranque de las campañas el 14 de mayo.

Álvaro salió ayer a dar una conferencia de prensa para contrarrestar el posible impacto mediático de la amenaza de una demanda por parte de Morena por haber tramitado el acuerdo de Cabildo en el que se aprobó descontar el impuesto predial a los exobreros del ingenio azucarero.

“No me van a intimidar y demuestran que son agresivos”, contraataca. Pero mientras tanto dice que se dedica a elaborar sus propuestas de gobierno, a analizar los asuntos administrativos de la intercampaña, pero de ninguna manera se queda encerrado, sino que acude a eventos políticos en apoyo de los candidatos federales que ya andan en campaña, e incluso toma el micrófono, solo se abstiene de pedir el voto para él mismo, tampoco despliega propaganda.

En el frente panista, Miguel Ángel Camacho reporta que acompaña a Zenén y a Héctor Melesio Cuen en sus recorridos de campaña, también acude a las conferencias de prensa que realiza, sale a las colonias populares y a los ejidos a saludar a la gente, a pedir el voto para sus compañeros, pero no para él mismo.

Que ahora está más fuerte que en la elección anterior y recibirá más apoyo popular, asegura mientras atiende labores de gestoría y atiende a simpatizantes.

Mientras tanto en la trinchera de Morena, Billy Chapman dice que no le preocupa el poco tiempo que va a durar la precampaña, y que los que se pueden llevar una sorpresa grande los que dicen que es un desconocido y que no tiene arraigo en el municipio, porque hay mucha gente que se le acerca a apoyarlo y a darle ánimo.“Es mucho el descontento popular contra el PRI y el PAN, contra el sistema, así lo expresan”.



Popurrí. Colaboradores del candidato priista a senador Mario Zamora desmienten que haya habido una “encerrona” de más de dos horas con el exgobernador Mario López Valdez, sino simplemente que ambos coincidieron en el lobby de un hotel en el que se hospedan en Culiacán, se saludaron efusivamente y dialogaron un rato pero en público, no en lo oscurito.

A Zamora lo acompañaba el exalcalde de Guasave Ramón Barajas y a Malova Gerardo Vargas, Genaro García y Chuy Toño, pero aclaran que no están peleados, sino todo lo contrario, que el grupo malovista ha apoyado a los priistas y prueba de ello es la reunión que les organizó hace dos semanas el hijo del exsecretario de Gobierno, Gerardo Vargas Jr. quien dirige las redes de jóvenes priistas en todo el estado. “Vamos por el mismo carril y todos apoyamos al candidato presidencial José Antonio Meade”, remarcan.



Hijo pródigo. Después de andar del tingo al tango, de coquetear con el PAS y con Morena, Janitzio Valle vuelve al redil priista y ayer convocó a una conferencia de prensa en la que anunció que él y su grupo apoyan con todo al candidato a la alcaldía Álvaro Ruelas. También Fernando Zapién ya anda alineado.

“Cosas vieres”.