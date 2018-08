Choque de trenes

Dos corrientes ideológicas se enfrentarán mañana domingo en la convención nacional de Morena que se efectuará en la Ciudad de México, en la cual los denominados “halcones” exigen desechar el proyecto de reconciliación y amnistía del presidente electo Andrés Manuel López Obrador e irse directo en busca de destituir, encarcelar a funcionarios y hacerlos regresar el dinero que saquearon al país durante los sexenios de Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Cada quien trae en la mira sus respectivos contrincantes: Miguel Barbosa, Gerardo Noroña y Yeidckol Polevnsky a Rafael Moreno Valle, por el fraude electoral que acusan que les está haciendo en Puebla; Alfonso Durazo a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, por la denominada “ley veto” contra el Congreso morenista, y Delfina Gómez a Alfredo del Mazo y al Tribunal Electoral del Estado de México por quitarle 10 diputaciones pluris a Morena.

Roció Nalhe, la virtual secretaria de Energía, se acaba de reunir con Pedro Joaquín Coldwell y sus colaboradores y los amenazó con la posibilidad de llevarlos ante la justicia porque han dejado en la ruina a Pemex y la CFE; lo peor de todos, por traidores al pueblo de México, y Manuel Bartlet no es “una perita en dulce”.

En el Congreso federal, en especial en la Cámara de Senadores se vaticina que es donde se dará la madre de todas las batallas, debido a que los senadores del PRD liderados por el exgobernador de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera y el de los priistas, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, llevan muy avanzado el pacto de “los migueles” para conformar un bloque opositor y frenar cualquier intento de cambio que quiera hacer AMLO.

López Obrador ya enfrenta una oposición fuerte a bajarse los megasalarios de parte de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los del Trife y de los consejeros del INE y de algunos gobernadores, entre ellos el de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, que no quieren aceptar a los delegados. “Que no le tiemble la mano y abra juicios políticos contra los priistas, panistas y perredistas que se oponen al cambio”, exige el ala dura morenista. Aducen que ese es el mandato ciudadano del 1 de julio y que no le pueden fallar al pueblo.

De aquí de Los Mochis va a la convención del dirigente municipal José Borunda, en calidad de “pago por ver”, pero se le asocia con el ala más combativa de Morena aunque a la mera hora todos se alinean con las propuestas de López Obrador. Hay que esperar el desenlace.

Popurrí. Aunque parezca inverosímil con la toma del edificio de Conapesca en Mazatlán que ayer liberaron los pescadores resurgen las versiones que Estados Unidos quiere tomar posesión, como propietario del golfo de California, el mayor acuario mundial de especies marinas y que desde el gobierno federal se les quiere facilitar la tarea vedando la pesca de camarón y de especies de escama. Se asegura que además guarda las mayores reservas de petróleo, gas natural y riquezas minerales que son codiciadas por los estadounidenses.