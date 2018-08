¿Que desaparezca el INE?

Durante los últimos meses han surgido varias corrientes políticas y sociales que piden que desaparezca el Instituto Nacional Electoral, el cual resulta demasiado costoso o que cuando opere sea solo cada tres años, cuando hay elecciones, como sucede con los órganos electorales estatales.

El investigador y académico de izquierda Alfredo Jalife es una de las voces que más exige la desaparición del INE, que el año pasado ejerció el presupuesto más grande de la historia de 18 mil 256 millones de pesos, más los 6 mil 800 millones que repartió entre los partidos políticos que participaron en la contienda federal.

Los consejeros del INE devengan los más altos megasueldos de 236 mil 370 pesos mensuales, más prestaciones, y Jalife propone que también se reduzca en México a la tercera parte el número de diputados federales, que también salen muy costosos y pone como ejemplo Estados Unidos que tiene una población tres veces superior y solo cuenta con 227 diputados, en cambio aquí son 500.

“Sin voto no hay dinero”, la iniciativa que promovió en Jalisco el diputado independiente Pedro Kumamoto se podría aplicar a los partidos políticos que en el 2019 proyectan recibir subsidios federales por 4 mil 965 millones de pesos, a menos que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador logre reducirlos a la mitad. La polémica está en el aire.

Popurrí. “Tirito directo” el que les lanzó ayer desde San Lorenzo Nuevo el alcalde electo Billy Chapman a quienes lo antecedieron en la alcaldía. Palabras más, palabras menos, les dijo a los campesinos que él no viene a robar ni a enriquecerse con el presupuesto.

“Yo no quiero aviones, yates o mansiones, ni quiero amantes, ni quiero ir a derrochar el dinero de nuestro pueblo a Las Vegas o a San Diego".

Más claro ni el agua, a ver quién se anima a revirarle o cruzársele enfrente.



DE VIAJE. El extitular de Ceapas Bernardino Antelo se encuentra en Estocolmo, Suecia, desde comparte una foto en redes sociales diciendo que “es un orgullo representar a México en la reunión mundial del agua”.



DINOS. De que los hay los hay. No cabe duda que hay personajes que no quieren dejar de vivir de la política y del presupuesto público. El ejemplo más claro es la declaración que acaba de hacer el aún senador por tres días Daniel Amador, que quiere formar un partido político estatal, después de la estrepitosa derrota que sufrió el PRI en la elección del pasado 1 de julio donde fue uno de los referentes de caciquismo sindical y derroche que enardeció el repudio del electorado.

Margarita Zavala, excandidata presidencial “independiente” y esposa del expresidente Felipe Calderón, también acaba de formar una asociación y a pesar que asegura que no formará un nuevo partido, todo indica que va con el fin de influir en el electorado que le acaba de negar el respaldo.



OLEAJE. Gerardo Vargas, hiperactivo exsecretario general de gobierno, ayer en conferencia radiofónica calificó de contundente el mensaje del electorado en la pasada elección. Defiende la facultad de AMLO de nombrar delegados.

Levanta olas en política.

============COMILLA HARD (103429736)============

«Yo no vine a la presidencia a buscar fortuna personal»

Billy Chapman

Alcalde electo