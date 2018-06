En puerta el día “D”

A marchas forzadas los candidatos a la alcaldía y a los diversos puestos de elección popular empiezan a cerrar campañas, pero más como una forma mediática, para impresionar, porque lo verdaderamente importante son los operativos que preparan para garantizar los votos a su favor el denominado día “D” que ya se les viene encima.

Ya más relajado, después del impresionante cierre de campaña que efectuó en la Villa de Ahome, el candidato a la alcaldía por el PRI, Álvaro Ruelas, se reunió ayer por la mañana con periodistas locales, y acompañado por el dirigente del partido, Aldo Prandini, explicaron que están seguros del triunfo pero que no por eso se confían y en los dos días que les quedan de campaña seguirán sosteniendo reuniones con diversos grupos de productores, profesionistas y de la sociedad.

Por ejemplo, ayer fueron al ejido 1 de Mayo, considerado como territorio del candidato panista a diputado federal Zenén Xóchihua.

Junto con las huestes priistas no descansarán en el transcurso de toda la semana, sino que en cuento concluyan oficialmente las campañas intensificarán los trabajos de preparación del operativo del día “D”, para garantizar el triunfo con la mayor cantidad de votos el 1 de julio.

En el cuartel general del Frente por México el candidato a la alcaldía, Miguel Ángel Camacho, dedicó ayer parte de la mañana a dirigir un mensaje vía las redes sociales a la militancia y a sus simpatizantes, invitándolo a que lo acompañen mañana en el cierre de campaña y a que refuercen las acciones de proselitismo con la seguridad que solo es cuestión de tiempo para ganar la elección.

Recuerda que en la contienda pasada casi ganó solo con el PAN, y que sumará más votos ahora que refuerzan sus aspiraciones: el PAS, Movimiento Ciudadano y el PRD.

En Morena, la gente que rodea a Billy Chapman le apuesta a la ola que consideran que provocará el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y siguen las directrices estatales y nacionales de pertrecharse con todo para la defensa del voto para evitar el fraude electoral.



Popurrí. Los priistas dan por descontado el triunfo en la mayoría de los distritos locales electorales; sin embargo, consideran que donde llevan más ventaja es en el 03 con Jesús Antonio Marcial Liparoli y no por nada eligieron a la Villa de Ahome, una sindicatura enclavada en su jurisdicción como el lugar idóneo para el cierre general de campaña de la alianza Todos por México que encabeza el aspirante a la alcaldía Álvaro Ruelas.



PLEITOS. Siguen los jaloneos al interior del PRI y estos fueron más que evidentes en el cierre de campaña efectuado el sábado por la tarde en Ahome, donde los organizadores adelantaron un poco el acto y no quisieron esperar a la candidata a senadora Rosa Elena Millán que se reportó que venía por carretera desde Culiacán especialmente a fungir como enlace de la reconciliación con el malovismo y con el grupo del Trébol.

“Chin chin el que no vote por el PRI”, dijo Gerardo Vargas a los asistentes, pero es claro que no digieren a Mario Zamora y a José Antonio Meade y que puede haber voto cruzado.