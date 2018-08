El PRI, el gran perdedor

Para el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, el PRI es el gran perdedor de la pasada elección del 1 de julio y lo explica de la siguiente manera: “Decían que iban a ganar en Ahome, Culiacán, Mazatlán y hasta en Guasave, y perdieron”.

También contaban con que iban a tener mayoría en el Congreso del Estado y en cambio Morena le ganó con una mayoría aplastante. Considera que el PAS sale bien librado porque obtuvo más votos que en las pasadas elecciones, pero a todos los arrasó el fenómeno nacional de Andrés Manuel López Obrador.

Admitiendo esto, desde el primer día después de la elección, Cuen recorrió todo el estado agradeciendo a la gente que lo apoyó, junto con los candidatos de su partido, y ahora inicia una nueva gira para promover sus iniciativas de eliminación del horario de verano, que los partidos políticos no reciban doble subsidio, federal y estatal, y que se elimine el IEPS a los combustibles para que bajen los precios.

En el ámbito estatal Cuen y el PAS rechazan la pretensión de los priistas de independizar a la Auditoria Superior del Estado y de que la oposición administre el Congreso, porque “no se vale limitar las facultades del Congreso solo porque la mayoría va a estar en manos de Morena”.

Popurrí. “Cuando el río suena es porque lleva agua”. Este dicho popular se podría hacer realidad con el ahora extitular de la Ceapas Bernardino Antelo, dado que se asegura que podría resultar favorecido con algún puesto importante en la próxima administración en cuanto asuma la presidencia Billy Chapman, y hasta posiblemente en el gobierno federal de Morena, después que fue cesado de la dependencia estatal.

Podría regresar por la puerta grande.

HUELGA. No se sabe si los dirigentes magisteriales del SNTE 53 se están poniendo bravos como parte del coletazo de la liberación de la líder nacional Elba Esther Gordillo, o si lo hacen para legitimarse ante las bases y agarrar fuerzas para que “la Maestra” no los barra a su regreso, lo que pasa es que después de años de sumisión y servilismo ahora están retando frontalmente al Gobierno del Estado y amenazan con realizar paros de labores y no iniciar el próximo ciclo escolar.

Ayer, en conferencia de prensa, la coordinadora Alma Dinora Miranda se fue hasta la cocina y exigió la destitución del tesorero estatal Carlos Ortega, a quien acusan de escatimarles los pagos de prestamos, prestaciones y de nuevas plazas.

EMPLEOS. Se ve que los jóvenes ahomenses tienen ganas de trabajar, porque decenas de ellos atiborraron ayer la feria nacional del empleo que inauguró el alcalde Manuel Urquijo en la que se ofertaron 600 plazas en 27 empresas participantes.

El alcalde explicó que en lo que va del año se han creado 6 mil nuevos empleos y que las empresas maquiladoras y farmacéuticas son las más dinámicas en la contratación de personal.

GANADOR. Que Marco Antonio Osuna es el único diputado priista que no perdió y salió bien librado en la pasada elección, pero porque no compitió, no tuvo la oportunidad de medir su popularidad, aseguran los comentaristas de café.