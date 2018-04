Encono popular

Más que en los fines de sexenio anteriores, por todas partes brotan sublevaciones y manifestaciones de encono social. En muchas carreteras del país, entre ellos en Sinaloa y Sonora, integrantes de organizaciones ciudadanas y de productores liberan las casetas de peaje; en Mazatlán los pescadores amenazan con boicotear el Tianguis Turístico, y en Ahome se orquesta un nuevo bloqueo de la carretera Los Mochis-Topo.

Hay encono social, y es que la gente está harta de lo caro de las casetas de peaje, de los altos costos del diesel marino y de la gasolina, del incumplimiento del pago e apoyos a los productores de maíz, frijol y trigo.

Protestan contra el derroche de la clase política y contra el dineral de cerca de 40 mil millones de pesos que se gastarán en las elecciones.

Los maestros, médicos y burócratas aprovechan la proximidad de las elecciones para presionar al gobierno federal para que les resuelvan sus problemas más urgentes, a veces hasta para que les paguen las quincenas atrasadas y prestaciones que les deben. Los productores exigen una ley de desarrollo sustentable para el campo, que los tomen en cuenta.

En estas condiciones, la población ya no quiere saber nada de los candidatos en campaña, sean del partido o del color que sean, porque por experiencia saben que en cuanto llegan al poder se olvidan de la gente y de las promesas. Ya no soportan las constantes alzas a la gasolina, al gas doméstico, a la electricidad y a los alimentos básicos. Hay un despertar popular que exige soluciones y ya no más promesas.



Popurrí. El inusitado activismo que desplegó Mario Zamora y la convocatoria del gobernador Quirino Ordaz son los factores fundamentales del éxito que logró el candidato presidencial José Antonio Meade en su visita a Culiacán, donde aprovechó para darse baños de pueblo y ofrecer todo el apoyo a los productores agrícolas.

Desde que llegó antenoche al aeropuerto, una multitud de simpatizantes lo rodeó y lo cobijó, lo hizo sentirse en casa, y luego Mario lo llevó a una taquería, casi al filo de la medianoche, y por la mañana lo paseó por tres noticieros radiofónicos, a través de los cuales transmitió sus propuestas de campaña, en especial el programa Avanzar Contigo, que pondrá en marcha.

En estas condiciones, el priismo de Sinaloa ya cumplió, de impulsar a Meade e infundirle confianza para que gane la elección, aunque aún falta que venga al norte, a Los Mochis.



Viene AMLO. Se rompe el chinchorro de los presenciables y ahora es el candidato a senador Rubén Rocha el que anuncia la próxima visita a Sinaloa de Andrés Manuel López Obrador, que vendrá a Mazatlán y al sur del estado el 12 de abril. AMLO levanta polémica a donde quiera que va.



Férrea defensa. Con uñas y dientes, vecinos del Fovissste 4 defienden las áreas verdes que les pretende arrebatar la constructora Formas y Desarrollo, en contubernio con dirigentes sindicales y autoridades, y gestionan ante el Ayuntamiento que se cumpla con el compromiso de donación, aunque de todas maneras no van a permitir que se los quiten.