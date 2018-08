El PRI en la encrucijada

Con una prisa inusitada el consejo del PRI está convocando a elegir a una dirigencia nacional por un año en un intento que la clase política gobernante mantenga el control del partido que se encuentra al borde del colapso por la estrepitosa derrota que le infligió Morena en la elección del 1 de julio.

La encrucijada para los priistas no podría ser peor, ya que acaban de renunciar el anterior presidente, René Juárez; Claudia Ruiz Massieu Salinas asumió la presidencia en condiciones de emergencia, pero luego le renunció el secretario general Rubén Moreira. El PRI está endeudado y le urge refundarse.

Apenas a fines de la semana pasada Ruiz Massieu había empezado a llamar a los priistas a opinar sobre la crisis que enfrentan, pero a la clase que de verdad manda en el partido, encabezada por Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Alfredo del Mazo y Emilio Gamboa les urge elegir nueva directiva antes de dejar la presidencia de la República sin importarles las formas democráticas que empezaban a pregonar.

Aquí en Ahome bajo el mando de Aldo Prandini, el fin de semana las mujeres priistas iniciaron reuniones de autocrítica en busca de cambiar al partido, pero todavía no han sentido el ramalazo fuerte de la disminución de los subsidios.

Es posible que los cambios de dirigencias se vengan de arriba para abajo y en el ámbito estatal la militancia cuestiona el fracaso de la dirigencia de Carlos Gandarilla, que debería ser relevado de inmediato para empezar la tan ansiada renovación.

En Ahome ya se apuntan Deisy Ayala, Nora Arellano y Santa Obidia Meza como aspirantes a dirigir al partido. No cabe duda, las mujeres salieron más valientes.



Popurrí. Los mandos y cerca de 80 elementos de Bomberos de Los Mochis se preparan para conmemorar a partir de mañana martes y el miércoles el Día del Bombero que iniciará con juegos chuscos, un rally por las principales calles de la ciudad, una misa y la comida de gala en la que se entregarán reconocimientos a los elementos distinguidos.

Cruzan los dedos para que no se vaya a presentar algún incendio de grandes magnitudes que les eche a perder el festejo, como ya ha sucedido en años anteriores. Esperan también estímulos económicos para sus familias.



MORENA. “Luchar, resistir, no claudicar, caer y levantarse, hasta triunfar, pero no habrá triunfo mientras no se acaben la pobreza, la violencia y la corrupción”, es parte del mensaje que dio ayer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el Congreso Nacional de Morena.

Criticó el inmenso aparato burocrático que han hecho los gobiernos anteriores que en gran parte no sirve para nada porque lo crearon para dar empleos a sus familiares y amigos y por esto el presupuesto no le llega a la gente.



BILLY. Entre hoy y el miércoles regresará a Los Mochis el alcalde electo Billy Chapman para reiniciar reuniones con quienes serán sus colaboradores y acelerar los trabajos rumbo al inicio de la transición. Los empresarios son los primeros que lo esperan con ansias para que les exponga sus proyectos de gobierno.

También los busca chambas.