Los enroques de Quirino

El último enroque que hizo el gobernador Quirino Ordaz, con la entrada de Álvaro Ruelas a Sedesol, Carlos Gandarilla a Sedasu y Manuel Tarriba a agricultura demuestran que nadie tiene su puesto seguro y que la columna vertebral del gabinete lo integran solo un reducido grupo de funcionarios de confianza. Los demás son sustituibles.

El secretario de Gobierno, Gonzalo Flores; el tesorero Carlos Ortega y el coordinador de Comunicación, Alberto Camacho, son parte de ese reducidísimo grupo de funcionarios que no han sido removidos de sus puestos. Entre los allegados de Quirino también sea encuentran los exalcaldes.

De Mazatlán, Joel Burciegues, y de Ahome, Manuel Urquijo, que por el momento están en la banca aunque todos daban por seguro que se incorporarían a la administración estatal.

La derrota de la pasada contienda electoral obliga al gobernador a reforzar su gabinete, a incorporar gente de talacha y con experiencia política y en ese sentido se dan los rescates de Álvaro, Jesús Valdés y Gandarilla, para recomponer al priismo y tener más cartas en la baraja de aspirantes a las candidaturas a alcaldes, diputados y gobernador rumbo al 2021.

Son privilegiados los funcionarios que se hacen acreedores a los ascensos, pero sobre advertencia no haya engaño, ya saben que al gobernador no le tiembla la mano para cesar a quienes no funcionen, como ya ha sucedido en menos de dos años en educación pública, salud, agricultura y otra gran cantidad de dependencias, por lo tanto están obligados a dar el extra en su trabajo.



Popurrí. La penuria económica es el denominador común en la mayoría de las dependencias municipales, esto lo sabe bien el alcalde Billy Chapman, que a diario enfrenta cuestionamientos del porqué de la falta de reconstrucción de la infraestructura urbana destruida en las pasadas inundaciones, también de la paralización de trabajos de la Zona 30 y del mercadito Independencia.

Los recursos del Fonden no llegan y el gobierno federal ya va de salida y dejará de herencia estos problemas a la próxima administración.

Billy tendrá que esperar a que asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador para recurrir a él en busca de recursos adicionales por 4 mil millones de pesos para reanudar las obras inconclusas e iniciar otras nuevas.

En Ahome ya hay antecedentes cuando gobernaba Zenén Xóchihua se iba directo a la Ciudad de México, con el expresidente Felipe Calderón a bajar recursos y todo indica que este es el camino que seguirá el alcalde.



EXPECTATIVAS. Después de asumir ayer la titularidad de la oficina de Relaciones Exteriores en Ahome, Diana Aracely Orduño debe estar consciente del enorme trabajo que debe realizar para igualar la eficiencia con la que trabajó Carmina Martínez, y antes también Karina Terrazas, que son las dos mujeres profesionistas que han estado al frente de esa dependencia.



SUSPENSIÓN. Gerardo “El Arqui” Peña presume que por fin se logró la suspensión definitiva de la planta de amoniaco de Topo, y aunque la lucha legal sigue advierte a los inversionistas que enfrentarán un alud de nuevas demandas.