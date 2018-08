Calderón, el mayor traidor en el PAN

Para la mayoría de los panistas locales el expresidente Felipe Calderón es el mayor traidor y debería ser expulsado del partido para que ya no siga haciendo más daño. A estas conclusiones llegan en momentos en que a nivel nacional se abre el proceso de renovación de la dirigencia y posiblemente de la refundación del PAN.

Para algunos militantes, entre ellos el ex regidor Víctor Damm, en la elección del 2012 Calderón traicionó a la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, le dio la espalda y apoyó a Enrique Peña Nieto, con lo que ayudó a que el PRI recuperara la presidencia de la República. Después intentó imponer a su esposa, Margarita Zavala, como candidata a la presidencia y al no lograrlo se declaró independiente.

También califican como traidor a Ernesto Cordero, quien ayudó a torpedear la campaña de Ricardo Anaya, en la pasada elección, incluso llegó al exceso de interponer una denuncia penal en contra del candidato presidencial panista.

A nivel nacional se acaba de elegir a la exdiputada federal Cecilia Romero como la encargada del proceso de elección del nuevo presidente del PAN, arranca la contienda para relevar a Damian Zepeda con varios aspirantes, entre ellos: el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, el senador Marko Cortes, el ex gobernador de Guanajuato Carlos Medina y el legislador Héctor Larios.

Se anticipa un choque frontal entre el grupo del excandidato presidencial Ricardo Anaya y el del expresidente Felipe Calderón, aunque no se descarta la mano dura de los gobernadores panistas que ya están cansados de la lucha que libran los grupos por el control del partido. Por lo pronto el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, uno de los que goza de mayor prestigio ya pintó la raya y definió el perfil que debe reunir el nuevo dirigente.



Popurrí. Más de 30 integrantes de la Academia de Bomberos de Los Mochis, comandados por Manuel Valdez, se desvelaron, más bien no durmieron antenoche haciendo los exámenes prácticos para graduarse e ingresar a la corporación, los cuales consistieron en simulacros de combate de incendios, rescate de personas atrapadas en vehículos accidentados y rescate a rapel.



HOMENAJE. Juan Manuel Pintado Acosta ya es desde hace tiempo un icono en materia político electoral en Ahome, pero el sábado, con el homenaje que le hizo la Asociación de Análisis Político Electoral de Sinaloa, la cual de ahora en adelante lleva su nombre, se reconoce su figura histórica de más de 24 años fungiendo como autoridad electoral en el INE donde se ha ganado la confianza y el reconocimiento de todos los partidos políticos con la imparcialidad con la que se ha conducido en decenas de contiendas electorales.



AQUÍ NO. Ambientalistas y vigilantes ciudadanos intensifican sus acciones de protesta contra la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, debido a que la consideran entre las Industrias más contaminantes y peligrosas del mundo y una fuga de las 220 toneladas de amoniaco diario que producirá, podría acabar con el puerto y afectar también a Los Mochis.