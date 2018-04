Fervor por López Obrador

Ayer se demostró que tienen razón quienes dicen que los militantes de Morena tienen un fervor casi religioso por su líder, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, ya que una multitud lo arropó, disfrutó y coreó la hora 15 minutos que duró su discurso, con el cual les explicó las acciones de combate a la corrupción y de austeridad republicana que emprenderá en caso de ganar la elección.

Campesinos, trabajadores, mujeres con bebés en los brazos, estudiantes, unos por curiosidad y otros porque pugnan por cambios radicales, se reunieron y siguieron AMLO hasta por una cuadra, después que se bajo del templete.

Habló de los 500 mil millones de pesos que ahora se roban los de arriba del gobierno y que destinará a aumentar el doble la pensión de las personas mayores, a abastecer los hospitales de medicinas, y sobre todo que no se privatizará el agua, el Issste ni el IMSS, y que los maestros tendrán mejores sueldos.

“Vamos a acabar de raíz con el régimen corrupto y los privilegios, a eliminar las pensiones de los expresidentes y a vender el avión presidencial; los diputados y los funcionarios públicos se tendrán que atender en el Issste o por su cuenta”, promete.

Tatiana Clouthier, después de López Obrador, fue la que cosechó más aplausos, enseguida Rubén Rocha y Marcelo Ebrard. “Vamos a ganar por paliza, 20 a 0, para evitar el fraude, remató.



Popurrí. En Sinaloa y en todo el país hay focos rojos prendidos por la preocupante inseguridad, para empezar, donde quiera que escarben las “rastreadoras”, encuentran, como el caso de los restos humanos que acaban de encontrar en Mazatlán, así como el enfrentamiento a balazos propiciado por una banda de la delincuencia organizada que sembró el terror en El Tamarindo, y el temor de la ciudadanía que se refleja en los datos del Inegi, que demuestran una percepción de inseguridad del 76.8 por ciento, y lo peor de todo es que sigue subiendo.

Todas las corporaciones policiacas están rebasadas, las policías municipales, estatales, federales y hasta las fuerzas armadas, la Marina y el ejército, son incapaces de frenar los asesinatos, secuestros, levantones, ejecuciones y feminicidios que a diario se perpetran a todo lo ancho del país, se podría decir como en el sexenio pasado, del expresidente Felipe Calderón, de la existencia de “un estado fallido”, incapaz de proporcionar las garantías mínimas de seguridad y que se requiere dar un “golpe de timón” y probar nuevas y radicales alternativas para frenar a la delincuencia organizada, y sobre todo cercenar los nexos que se supone que tienen en las esferas de gobierno.



Tricolores. Que no les quita el sueño el contingente que concentró López Obrador, aseguran algunos colaboradores de Álvaro Ruelas. Representaban una incógnita para ellos, pero ahora ya lo midieron y deducen que eran más las expectativas que crearon sus seguidores y consideran que no les harán mella a la hora de la elección, aunque de todos modos no bajarán la guardia.