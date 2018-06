Futbol, euforia y política

Ahora sí la euforia desbordada, tanto en el futbol como en la política. El candidato priista José Antonio Meade había pronosticado la noche anterior que México le ganaría a Alemania, ayer presenció el partido junto con padres afines al PRI, y se hizo el milagro: México ganó y vaticina que puede suceder lo mismo, que aún puede ganar la contienda presidencial.

Mientras, miles de fanáticos mexicanos salieron a celebrar allá en Rusia, donde se juega el mundial, y también en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, los sueños se echan a volar, México puede ser campeón y en el ámbito político se descalifican las encuestas que en su mayoría colocan a Andrés Manuel López Obrador como el puntero en las preferencias, se difunden memes contra el candidato de Morena.

De no ser por su estrecha amistad con el candidato a senador Mario Zamora, es posible que Meade no hubiera venido a Los Mochis. Su objetivo era el mitin que se efectuó ayer en Guasave, pero vino y dialogó con cientos de empresarios y militantes en la cena del sábado por la noche, y ayer se dio “un baño de pueblo” al desayunar en una lonchería del mercadito Independencia, para estar mas cercano a la gente.



Popurrí. “Sé que están hartos de los políticos y que hay muchos que no votarían por el PRI, pero entonces voten por Nueva Alianza o por el Verde Ecologista, porque Meade es el mejor candidato”, exhorta Mario Zamora en la cena que sostuvieron con la sociedad mochitense en que explicó que la fundación de la Financiera Nacional acabó con la corrupción en que había caído Banrural.



VIZ. El empresario y excandidato a gobernador Jesús Vizcarra lanzó el mensaje más fuerte de apoyo a las aspiraciones presidenciales de José Antonio Meade. Dice que lo conoce desde hace mucho tiempo y siempre ha estado dispuesto a ayudar a Sinaloa. Vino a reforzar la campaña.



DISCORDIA. Nunca falta “prietito en el arroz”, y en el evento priista de antenoche una dama dio la nota discordante al reclamar, micrófono en mano, que estuvieran presentes personajes o exfuncionarios que había defraudado el erario de Sinaloa, lo cual arrancó una ola de aplausos.



CON GUANTES. Mientras el candidato a la diputación federal de Todos por México, Rubén Félix, se muestra contento por haber obligado a los funcionarios del INE a que efectuarán un debate entre los contendientes, en el cuartel general del panista Zenén Xóchihua se declaran listos para ganar, dado que ya se midieron anteriormente en un debate efectuado en Topo en el cual el exalcalde administró bien los tiempos, hizo propuestas y dejó que el candidato independiente “Poncholín” y el de Morena, Jaime Montes, se enfrascarán en acusaciones y contracusaciones con Rubén.

El debate se efectuará hoy por la tarde y se anticipa que pueden salir chispas porque todos van dispuestos a dar golpes contundentes que les acarreen simpatías populares y votos.