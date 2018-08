La imparcialidad de Quirino

En la gira que realizó ayer por Ahome, concretamente en el banderazo de inicio del drenaje pluvial de Centenario y Leyva, el gobernador Quirino Ordaz aclaró que hace rato no presidía este tipo de eventos por respeto al proceso electoral, porque él no se metió en las elecciones, actúo con imparcialidad y no sabe de colores políticos.

“Trabajo con la gente, no con los partidos”, aclaró y agregó que seguirá gestionando recursos para traer obras, porque eso es lo que importa, hay que traer obras y no nada más a pasearse. “Vamos a modernizar más a Los Mochis, ya están los proyectos”.

En este evento coincidieron dos de los tres alcaldes de Ahome: Álvaro Ruelas con licencia y con la camiseta de secretario de Desarrollo Sustentable, explicó parte del proyecto del drenaje, y Manuel Urquijo, en funciones, le aclaró al gobernador que hay muchos proyectos más para sacar adelante y le pidió todo su apoyo.

Quirino había llegado a Los Mochis desde antenoche, vino a recibir y a acompañar al excandidato presidencial José Antonio Meade, quien ayer viajó a la sierra Tarahumara con la familia del senador electo Mario Zamora, y luego se quedó para inaugurar un centro de salud, supervisó las obras de la carretera Los Mochis-Topo y del estadio Emilio Ibarra.



Popurrí. El que vuelve por la puerta grande es el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuen. Hace ruido y fuerte. Ayer anunció la presentación de tres proyectos ciudadanos ante el Congreso de la Unión: pide que se elimine el horario de verano, que no se aplique el impuesto especial a la gasolina, para que bajen los precios, y que no se dupliquen los subsidios, federal y estatal a los partidos políticos.

“Trabajamos los 365 días del año”, reitera constantemente y aunque después de la elección del 1 de julio se había tomado un pequeño receso, ahora reaparece con energía renovada.



POLÉMICA. Dos lecturas totalmente contrapuestas se dan en los medios políticos a la liberación de la líder magisterial Elba Esther Gordillo. Entre los simpatizantes de Morena se afirma que el presidente Enrique Peña lo hizo en la fecha exacta para empañar la entrega de constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador; también en venganza porque este, junto con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acaban de exhibir un galerón que fue inaugurado como hospital y que no funciona.

También para atenuar el escándalo de “La Gaviota”, Angélica Rivera, y sus hijas, que vacacionan en los Campos Elíseos de París, y sus guaruras del Estado Mayor Presidencial reprimen a comunicador que les tomó fotos.

Panistas y perredistas, por su parte, acusan que es evidencia de la existencia del “Primor”: que hay acuerdos para liberarla a cambio del apoyo que dio a AMLO en la elección e insisten en que Ricardo Anaya es el único que hubiera encarcelado a Peña Nieto.



VACANTE. Hasta ayer por la tarde todavía no se sabía quién relevaría a Carlos “Chale” Cota en Recaudación, y es que Quirino sigue con la mano pesada echando a funcionarios para afuera.