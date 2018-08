AMLO en el “triángulo dorado”

A fines del año pasado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador visitó Guadalupe y Calvo, enclavado en el sur de Chihuahua, en los límites de Sinaloa y Durango, en la zona denominada como “el triángulo dorado” de las drogas, y ofreció convertirlo en una región de “prosperidad, justicia y paz”.

Por lo pronto López Obrador ya cuenta con el diagnóstico de una región marginada y aislada, con un clima propicio para la siembra de enervantes, donde florecen los sembradíos de amapola y mariguana, donde grandes empresas nacionales y transnacionales explotan la minería y la industria maderera, donde escasea el empleo seguro y con mayor razón el bien remunerado.

Para que los habitantes de la sierra dejen de sembrar enervantes, para abatir la delincuencia, proyecta impulsar la siembra de árboles madereros, en un programa similar al que acaba de anunciar en la Selva Lacandona; también ocupar mano de obra en la construcción de carreteras.

Explica que sería fácil comunicar a Guadalupe y Calvo con Badiraguato y de ahí a Culiacán y a la costa, para que prosperen las familias.

Con estos antecedentes hay que pedirle al próximo presidente que impulse la construcción de la carretera

Los Mochis-Chihuahua, para lo cual la obra más cara sería el puente arriba de Choix, calculado en mil 600 millones de pesos, con esto se comunicaría más la sierra para el despegue económico.



Popurrí. Se armó el escándalo en grande ayer en el Congreso del Estado, aunque un día antes se acordó no tratar en el pleno de la sesión los cambios a la Constitución y a la ley orgánica para darle autonomía a la Auditoría Superior del Estado y para crear un órgano administrador de los recursos de la próxima legislatura, las denominadas leyes anti Morena.

De todas maneras ya no se pudo frenar la multitud de manifestantes que acudieron al recinto legislativo a condenar los intentos de madruguete de los diputados priistas y panistas.

Levantó escozor la denuncia de “los moches” hecha por Roberto “El Güero” Cruz, y la totalidad de la bancada priista encabezada por Maribel Chollet salió a condenarlo y a amenazar con interponer una demanda en su contra. También los panistas se quejaron que los están calumniando, que ellos hacer mucho que promueven los contrapesos en el Congreso, y no por dinero.

Será melón o será sandia, pero sabiendo los usos y costumbres por décadas, la duda queda en el aire, y todavía “El Güero” Cruz les remachó un poco más el clavo al declarar que no se echa para atrás, los acusó de nuevo de corruptos y dice que no les tiene miedo, “nos vemos en los tribunales”.



PRO VIDA. Con su iniciativa Pro Vida, el diputado local Juan Pablo Yamuni alborotó la bitachera y ayer algunos de los grupos manifestantes en el Congreso exigían el derecho de las mujeres a decidir en su cuerpo, en pocas palabras a favor del aborto, y aquí en Los Mochis se reactiva la organización a favor de la vida del no nacido: mañana darán una conferencia de prensa para anunciar la manifestación que efectuarán el domingo 5 de agosto por la tarde.