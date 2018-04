¿Quién aventaja en la lucha por el Senado?

Apenas inician las campañas electorales y las escaramuzas por el reparto de senadurías se ha vuelto muy reñidas, ya que una encuesta difundida el 6 de abril revela que Por México al Frente aventaja en 15 estados del país, mientras que Morena en 12, y el PRI solo en tres, lo que indica que la oposición se podría despachar con la cuchara grande en caso que los priistas no reaccionen a tiempo y reviertan las tendencias.

De esta manera, la alianza PAN-PRD-MC lleva la delantera en casi todos los estados donde gobierna, a los cuales también se suman Sonora y Sinaloa, mientras que Morena, el PT y PES dominan toda la franja del centro y el sur del país, incluidos la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México.

En Sonora y Sinaloa prácticamente hay un empate técnico, ya que la alianza que encabeza el PAN sólo aventaja al PRI con dos puntos de diferencia, por lo que el resultado final aún es impredecible, igual que en varios estados más, y se prevé que la lucha por las senadurías es un reflejo o una copia al carbón de la que se libra por la presidencia de la República.



Popurrí. La dirigencia del PAN no está dispuesta a soslayar las deslealtades, y Carlos Ramón Lizárraga advierte que Roberto “El Güero” Cruz podría ser turnado a la Comisión de Honor y Justicia y sancionado en caso que apoye a candidatos que no pertenezcan al partido, en caso que se concrete su apoyo a Guillermo Chapman, aspirante a la alcaldía por Morena.

Además, el dirigente en Ahome desdeña el impacto que pudiera traer consigo para el panismo la deserción de Roberto, porque dice que es muy reducido el grupo de panistas que lo apoyan y ya están plenamente identificados. Colaboradores cercanos a Zenén Xóchihua y Miguel Ángel Camacho ya habían detectado ciertas simpatías de “El Güero” con “El Billy” Chapman, pero aún están alertas del siguiente paso que dará. En cambio, la situación de Sergio Castro es diferente, porque no creen que se vaya a otro partido.



Rechazo. Se le apareció el diablo en pleno día al exalcalde Marco Vinicio Galaviz. Resulta que los indígenas fortenses lo declaran indeseable y se manifestaron ayer en su contra para no dejarlo asumir la coordinación de comunidades indígenas, y puede ser que la protesta lleve jiribilla, pero hay cosas que no se olvidan y los integrantes de Antorcha Campesina todavía que dirige Pejertino Cortez también le quieren cobrar la factura de cuando le hicieron una protesta y los descalificó como “indios apestosos”.



Denuncias. En temporada de elecciones llueven las denuncias y hay una interpuesta a fines de marzo por el regidor independiente Luis Felipe Villegas contra el alcalde Álvaro Ruelas para que aclare un supuesto contrato para una campaña de promoción turística contratada por el Ayuntamiento, ante la dirección de investigación de faltas administrativas. También dos familias de Juan José Ríos se quejan que se les pretende desalojar de sus viviendas por una demanda en su contra promovida por Financiera Nacional de Desarrollo, por créditos que no han podido pagar.