Urquijo cierra fuerte

En la recta final de su administración, le faltan 45 días para entregar el poder, el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo, mete el acelerador para atender los compromisos y las necesidades más urgentes de la población: la carretera Los Mochis-Topo, la Zona 030, el mercadito Independencia y los conflictos que saltan de repente.

Ayer presidió la entrega de equipamiento y trajes de combate de incendios a Bomberos, luego una sesión de Cabildo, y sin deberla ni temerla, junto con sus colaboradores enfrentó el plantón, más bien una especie de bloqueo de las calles de Palacio Municipal que hicieron los transportistas que exigen les paguen el acarreo de materiales que se usaron en la pavimentación de la calle del ejido Primero de Mayo.

Hoy y mañana es tiempo de presidir las tradicionales fiestas patrias, tanto la ceremonia del Grito de Independencia por la noche, como el desfile conmemorativo del 16 de Septiembre, pero mientras tanto él mismo urge a sus funcionarios a que saquen los diversos asuntos que aún quedan por resolver porque a partir del 18 se instalará el equipo de transición con los virtuales funcionarios del alcalde electo Billy Chapman.

Manuel Urquijo no es político y desde ahora se anticipa que volverá a sus actividades empresariales cuando concluyan sus funciones en el Ayuntamiento, pero por eso tiene un estilo muy directo y sin rollos para atender los problemas y esto le ayuda a ganarse el respeto entre los sectores productivos y sociales, cuyos directivos hasta el momento no lo han criticado porque saben que no anda en campaña.

Popurrí. Insiste el exdiputado federal Gerardo Peña en que la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo sería un criminal ecocidio y ayer impartió una plática, una especie de conferencia a un grupo de “amigos” interesados en el tema, la mayoría de ellos afines a Morena.

Asegura que ilegalmente se cambió el uso de suelo porque al propietario anterior del terreno, el también exdiputado Rubén Félix, se le autorizó para almacenamiento de maquinaria pesada y hubo complicidades y omisiones entre autoridades municipales, del medio ambiente y de todos los niveles de gobierno para autorizar la obra. En todo Topolobampo no hay condiciones para instalar este tipo de plantas industriales.

AMLOVERS. Morenistas de todo el estado se empiezan a concentrar en Mazatlán para dar una demostración de fuerza y de apoyo irrestricto al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que visitará mañana el puerto como parte de la gira nacional que realiza en agradecimiento al electorado que votó por él y por todos los candidatos de su coalición en la elección del pasado 1 de julio.

TRAIDORES. Repudio generalizado, no nada más en las filas priistas, sino también en Morena, contra muchos militantes y exfuncionarios priistas que de pronto “se cambian de bando” y ahora andan atrás de la gente de Billy Chapman y del diputado federal Jaime Montes, endulzándoles el oído y diciéndoles que siempre estuvieron con ellos en busca que les den chamba. “Son nocivos y peligrosos”, alertan.