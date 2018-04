El denominado “gasolinazo” de fines del 2016, junto con las lesivas alzas a la electricidad y al gas doméstico, mantienen a la población tan indignada, que ahora en las campañas la mayoría de los candidatos, hasta los que pertenecen a partidos que votaron a favor, plantean dar marcha atrás a la reforma energética.

Que Andrés Manuel López Obrador y los candidatos de Morena, incluyendo a los de Sinaloa, Rubén Rocha, Imelda Castro y Jaime Montes, exijan echar abajo la reforma energética, mediante la cual acusan al gobierno de haber vendido el patrimonio energético del país no tiene nada de raro.

Siempre se opusieron a esta reforma y ahora es el caballito de batalla de sus campañas. Pero sorprende que el aspirante panista Zenén Xóchihua prometa que de ganar la diputación buscará revertir la reforma energética, y llama más la atención porque da la casualidad que el PAN y su candidato presidencial Ricardo Anaya son los que más la promovieron, junto con el PRI. Los panistas sólo piden adecuaciones porque aseguran que está mal aplicada.

Entre sus propuestas legislativas prioritarias, Héctor Melesio Cuen también plantea una contrarreforma energética, pero él es congruente porque desde el inicio se opuso a la reforma, mientras que los perredistas que también se opusieron ahora van en alianza con el frente encabezado por el PAN.

En cambio, los priistas prefirieren que el tema de los gasolinazos pase desapercibido y su candidato presidencial José Antonio Meade lo sigue defendiendo como una acción valiente y acertada del presidente Peña Nieto.

Ante el repudio popular que ha levantado, el destino de la reforma energética está en el aire, aunque es posible que al pasar las elecciones ya no se toque el tema.



Popurrí. Por todos lados se desmorona el PAN y la coalición Por México al Frente. Ayer, en conferencia de prensa, el expresidente del Congreso Roberto “El Güero” Cruz se deslindó del partido porque “los dirigentes se han amafiado” para cerrarle el paso a cualquier candidatura.

Dice que sólo apoyará a candidatos honestos, pero además trascendió que aquí en Los Mochis pronto se unirá formalmente al candidato a la alcaldía por Morena, Billy Chapman, con lo que viene a colocar en una posición difícil a los aspirantes panistas Miguel Ángel Camacho y Zenén Xóchihua. Pronto hará el anuncio oficial.

A pesar de ser el que le dio la batalla al PRI y al gobierno en el Congreso, a “El Güero” Cruz lo han vetado en sus aspiraciones a ser candidato a la alcaldía, a una diputación en Culiacán y a la diputación federal en Ahome, por eso opta por emigrar.



Amenaza médica. El gobierno no sale de un problema cuando ya se mete en otro peor. Ahora enfrenta la amenaza de todos los médicos de realizar un paro de labores el viernes 13 de abril si antes no se libera al médico de Oaxaca que se encuentra preso por la muerte de un paciente después de que le practicó una operación. Los médicos siempre tenemos la intención de curar, no de matar, dice Francisco Villegas, que no se nos penalice. Además, evidencian las enormes carencias del sistema mexicano de salud.