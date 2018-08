Morena no viene en plan de guerra

Para los militantes, legisladores y alcaldes electos de Morena, la mejor señal que no vienen en plan de guerra sino a trabajar conjuntamente con el gobernador Quirino Ordaz, son las dos reuniones que el alcalde electo Billy Chapman ha sostenido con el mandatario, así como el mensaje de concordia que manda el virtual delegado federal Jaime Montes.

Colaboradores de Billy dicen que se incorporará a su trabajo el próximo lunes, pero que mientras no ha permanecido con los brazos cruzados, sino que trabaja en un intenso cabildeo en la Ciudad de México con la gente cercana al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para gestionar obras y programas sociales.

Que pueden ir desechando cualquier idea de que entrará confrontado con Quirino Ordaz; por el contrario, viene dispuesto a trabajar con armonía sin importar que ambos pertenezcan a partidos políticos diferentes. “Tiene muy claras las funciones que tendrá como alcalde”, dicen.

Mientras que Jaime Montes aclara que el proceso electoral quedó en el pasado y ahora “somos gobierno con un objetivo común que es el bien de la comunidad, por lo que estaremos siempre buscando el diálogo y guiándonos por los ejes de transparencia y honestidad de las leyes”.

Por lo pronto, al menos en las intenciones iniciales, se avizora que no habrá choque de trenes, que los funcionarios electos no vienen en son de guerra, sino a trabajar con esfuerzos coordinados con la gente del Gobierno del Estado.



Popurrí. Siguen los cambios. No cabe duda, el gobernador Quirino Ordaz sigue con la mano caliente, depurando, o reforzando su gabinete: ayer le tomó la protesta a Martha Tamayo como titular del Registro Público de la Propiedad y le dio las gracias a Salvador Echegaray, mientras que aquí en Ahome el alcalde Manuel Urquijo le tomó la protesta a Daniel García en la dirección de Egresos del Ayuntamiento y sale Anselmo Acosta.

Tamayo viene de la diputación federal, y a como se ve se ha convertido en una funcionaria “priista de hueso colorado”, prácticamente imprescindible, mientras que aquí a Daniel lo avala su trabajo como exrecaudador de Rentas, pero más que nada el liderazgo que por varios sexenios ha ejercido su papá Nicolás García en la CTM del norte del estado.



LLUVIAS. Ahora sí está lloviendo y fuerte en Los Mochis y a pesar que por ratos se inunda la ciudad y se causan algunos estragos en las colonias populares y ejidos, las lluvias vienen a calmar un poco a quienes pensaban en los efectos irreversibles del cambio climático, o a los que de plano pensaban que por alguna causa desconocida “estábamos salados” y teníamos que conformarnos con solo ver llover a los alrededores.



AGUA TURBIA. El titular de la Coepriss, Jorge Alán Urbina, reporta que inspectores de la dependencia supervisaron la planta potabilizadora Las Isabeles, ubicada en Jahuara Segundo, porque los usuarios de El Carrizo reportaron que estaba abasteciendo agua con lodo. Afirma que se solucionó el desperfecto y se monitorearon tomas de agua en Jahuara y El Carrizo para verificar que el líquido sea potable.