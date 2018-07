“El golpe de timón” de Billy

Las vueltas que da la vida. Hasta hace poco casi todos los funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento se preparaban para continuar en sus puestos, y aun más para subir un escalón más en sus carreras políticas y convertirse en virtuales precandidatos para la próxima elección, y de pronto les vino el ramalazo y el anuncio del presidente electo Billy Chapman que hará una limpia total, que barrerá y que no quedará ningún funcionarios de confianza.

Así las cosas, para quienes creían que no se adaptaría, que no conocía el municipio, sus colaboradores aseguraran que durante la campaña recorrió toda la zona rural y las colonias populares, y precisamente ayer en Bachomobampo informó que había designado a Andrés Estrada como el secretario del Ayuntamiento, después que el fin de semana había ratificado a Carlos Julio Fierro en Obras Públicas, a Juan Fierro en Seguridad, a Juan Bautista en Comunicación Social y a Sergio Leyva y José Jaime Beltrán en Tesorería.

Felipe Juárez va a Deportes.

A José Carlos Grandío le tienen reservado un puesto importante, posiblemente la dirección de Comun, y aseguran que Luis Felipe Villegas va a la Japama.

Nadie puede decir que se trata de un gabinete improvisado, habría que darle el beneficio de la duda, y lo único que cuestionan las feministas es que falta la figura de mujeres en puestos relevantes, pero todavía faltan más nombramientos y por ahí puede haber sorpresas.

Muchos le ven espolones a Jesús Acosta para ser tesorero municipal, pero él asegura que se conforma con ser el asesor en la transición.

Con su voto abrumador el pasado 1 de julio el electorado exigió cambios totales y esas son las instrucciones que Billy les ha dado a sus principales colaboradores, incluso hay un ala dura de Morena y de las organizaciones sociales que demanda que no haya borrón y cuenta nueva, que se revisen con lupa los gastos de las últimas dos administraciones del Ayuntamiento y que se ajusten cuentas para sentar un precedente contra la corrupción.



Popurrí. Los priistas todavía atraviesan por una etapa de somnolencia, aún no les cae el veinte del terremoto que los arrasó en la pasada elección, incluso aún echan bravatas que recuperarán alcaldías y diputaciones y conservarán la gubernatura; sin embargo, hay otros más realistas que exigen una reingeniería total y que se eche para afuera a los dinosaurios y bebesaurios responsables de la derrota aunque no quieren aceptar parte de la culpa y apuntan hacia arriba, al presidente Enrique Peña Nieto, Emilio Gamboa, a los salinistas, a Enrique Ochoa y demás integrantes de “la mafia del poder”.

Aseguran que aquí en Ahome surgieron cuadros nuevos como Álvaro Ruelas, Juan Garibaldi, Raúl Cota, Bernardino Antelo, Marco Tordecillas y Gilberto Irazoqui, que podrían ser aprovechados para que tomen las riendas del partido.

PRIAN. Saldrán chispas de la conferencia que dará Roberto “El Güero” Cruz. Adelanta que dará nombres y apellidos de la corrupción que impera en el PAN y que iniciará la cruzada para frenar el intento de madruguete del PRIAN para separar la Auditoría Superior del Estado del Congreso.