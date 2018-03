Agotado el modelo agropecuario

La inauguración de la Expoceres, ayer, sirvió para hacer un diagnóstico de la agricultura, en el que tanto el empresario Guillermo Elizondo como el gobernador Quirino Ordaz Coppel coincidieron en que es necesario replantear el modelo agropecuario, porque está agotado. La mayoría de los campesinos están empobrecidos, solo a unos cuantos les va bien.

Los créditos son caros, hay pocos recursos para investigación y fallan los canales de comercialización, Los productores exigen que les paguen a tiempo las cosechas y los apoyos y protestan con justa razón porque falta dinero para el sustento de sus familias.

Mientras Elizondo plantea que hay que prepararse para presentarle nuevos proyectos al próximo presidente de la República, Quirino dice que no es necesario esperarse, que hay que hacer la nueva propuesta y empezarla a cabildear porque en Sinaloa y en muchos estados la producción agrícola es prioritaria.

Urge empezar a producir los alimentos duros que ahora se importan. Ojalá el gobierno federal atienda estos justos reclamos, aunque la mayoría de los funcionarios andan distraídos con las campañas políticas y buscando colocarse en el próximo gabinete.



Popurrí. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierte en transgresora de la ley, con la autorización que acaba de dar para que policías y militares puedan esculcar y detener a personas sin que haya un mandamiento judicial.

En este sentido se pronuncian los directivos de la Fedasin (Federación de Abogados de Sinaloa) José Luis Polo Palafox, Joel Godoy y Ricardo de la Luz, quienes dicen que están dispuestos a recurrir a organizaciones internacionales, tanto a la OEA como a la ONU, para obligar a que se dé marcha atrás en esta acción que vulnera los derechos de la población.

Aclaran que con esto se demuestra que los magistrados actúan por consigna y en pleno desacato a la ley porque en la Constitución están plasmados con claridad los derechos ciudadanos. Se pierde la autonomía del Poder Judicial. En pocas palabras empiezan a aplicar por partes la Ley de Seguridad Interior que está impugnada y frenada.



Azules. La gente de Zenén Xóchihua ya no tiene ninguna duda: fue ratificado como candidato a diputado federal por el Distrito 02 y esto lo demuestra el hecho que ayer y antier se la pasó en la Ciudad de México en el curso que imparte el PAN para candidatos y ahí también tuvo oportunidad de platicar con el candidato presidencial Ricardo Anaya.

Mientras tanto, Miguel Ángel Camacho dice que no tiene ninguna duda que él también será ratificado como aspirante a la alcaldía, solo es cuestión de tiempo para que la próxima semana se emita la resolución, mientras tanto dice que anda tranquilo y que no se confrontará con nadie.



Muestreo. La concentración de gente en la Expo agropecuaria sirvió de escaparate a los candidatos para muestrearse. Ahí anduvieron, muy activos, saludadores y platicadores Álvaro Vega, Miguel Ángel Camacho, Juan Pablo Yamuni, Gilberto Irazoqui y Mario Zamora. Algunos llevaban invitación VIP, otros no, pero de todos modos asistieron.