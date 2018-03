Temor a atentados

De inmediato, antes del amanecer se difundió a través de las redes sociales la explosión en un centro comercial de Culiacán que se suscitó la madrugada de ayer, junto con especulaciones que se podría tratar de una bomba o un atentado de tipo político, o proveniente de los cárteles de las drogas.

Por fortuna no fue así, fue solo una fuga acumulada de gas, pero el ambiente está tan crispado, las confrontaciones políticas hay estirado bastante la cuerda que está a punto de reventarse, y se habla de intenciones soterradas de recurrir a cualquier acción, legal o criminal, de parte de unos para mantenerse en el gobierno, y de parte de otros para tomar el control el país.

Ya a fines de febrero hubo una llamada de alerta, con el ferry turístico que explotó en playa del Carmen, lo que provocó que el gobierno de Estados Unidos y varios países europeos prohibieran a sus ciudadanos viajar a ese destino turístico; también en Michoacán y en Tamaulipas se han perpetrado quemas de vehículos y bloqueos de vías de comunicación que trastocan la seguridad.

Los atentados provenientes del narcotráfico ya se ven con naturalidad en nuestro país, ya se sabe que las corporaciones policíacas y las fuerzas armadas son incapaces de frenarlos, pero hasta el momento no nos ha llegado la desgracia de los atentados terroristas o políticos, y tanto el gobierno como los partidos y candidatos que participan en la actual contienda están obligados a garantizar que sus acciones no se salgan de la legalidad, que no le agreguen un nuevo ingrediente de violencia al temor de inseguridad que afecta a la población.



Popurrí. Los dos “Güeros” se juntaron antier en la Expoceres: Jorge “El Güero” Castañeda, que impartió una conferencia sobre la situación política y económica de México, pero que al parecer solo vino a defender al candidato presidencial Ricardo Anaya, de quien ya funge como coordinador de campaña, y aprovechó para echarle leña a Margarita Zavala y, para variar, a Andrés Manuel López Obrador.

Se reunión ahí con el aspirante panista a diputado federal Roberto “El Güero” Cruz, quien difundió una foto en la que lo califica como su amigo y uno de sus mejores maestros.



Amistad con Meade. Hablando de difusión de fotografías, Wendy Ibarra difundió fotos en la que aparece con José Antonio Meade y con su esposa, Juana Cuevas, tomadas ayer durante al acto de registro ante el INE del candidato presidencial priista, con lo que refrenda la amistad que une al exsecretario de Hacienda y al mochitense candidato a senador Mario Zamora.

Aquí en Sinaloa, Mario es el interlocutor de Meade y de llegar a la presidencia de la República sin duda que se irá hasta los cuernos de la luna.

Todo es cuestión de suerte y de saber manejar muy bien la baraja y los tiempos electorales.



Libre de peaje. A mediodía, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano “liberaron” ayer la caseta de peaje de Nuevo San Miguel y permitieron el paso sin pagar las cuotas a viajeros y transportistas en un movimiento que pretende acabar con estos abusivos cobros en todas las carreteras del país.