Espaldarazo empresarial a Pepe Meade

El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, llegó anoche a Sinaloa fortalecido por el espaldarazo que reciben, tanto él como el presidente Enrique Peña Nieto, por el presidente del Centro Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, que se pronuncia por el respeto a la legalidad y a los contratos de la reforma energética y del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, llama a respetar el modelo económico.

Sin mencionarlo por su nombre, Juan Pablo critica al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas en la contienda por la presidencia, al exhortar a respetar las reglas del juego legales del INE, a no llamar a la violencia poselectoral, y en el ámbito económico, a no intentar regresar a los tiempos de los años 70 y 80, ni a no promover el proteccionismo en tiempos que se tiene que impulsar la integración económica y no optar por el aislamiento.

Se entiende que con este mensaje distribuido a través de las redes sociales también se viene abajo el pacto que el dirigente del CCE había hecho con AMLO para integrar una comisión que analice los contratos y la factibilidad del nuevo aeropuerto.

Esto apuntala a Meade y en menor escala al panista Ricardo Anaya.

Encuentro de Pepe Meade con la militancia priista, del Panal y del Verde Ecologista está prevista a efectuarse a partir de las 9 horas en Figlostase y desde ayer algunos de los protagonistas políticos sinaloenses se trasladaron a Culiacán para hacer acto de presencia. Los dirigentes municipales del partido, entre ellos Aldo Prandini, y los mandos medios se mantienen en sus respectivas ciudades para coordinar los operativos de logística de transporte de los militantes.



Popurrí. Los bomberos no trabajan por reconocimientos sino por su vocación de servicio y para proteger a la sociedad, pero es de reconocerse el salvamento de dos niños y una persona adulta que efectuaron unos 5 elementos del escuadrón de rescate de Bomberos de Los Mochis el pasado jueves santo en San Juan.

Resulta que los niños se metieron a bañarse y la corriente los alejó de la playa. El papá de uno de ellos se metió a rescatarlos y pudo hacer contacto con ellos; sin embargo, no los pudo sacar y también corría el riesgo de ahogarse, pero los salvó la oportuna intervención de los rescatistas.

Enseguida paramédicos de Bomberos y de la Cruz Roja los atendieron hasta que se recuperaron.



Ajedrez político. El secretario del Ayuntamiento, Juan Garibaldi, y el diputado Alonso Pineda y Raúl Cota son reconocidos por Álvaro Ruelas como los operadores políticos más hábiles y confiables, por eso no sorprende la renuncia de Raúl Cota a su puesto de secretario particular del alcalde Manuel Urquijo para incorporarse de inmediato a la campaña de Álvaro, en víspera de la campaña electoral en que los trancazos se pondrán fuertes.



Bajas y altas. Desbandada en El Fuerte: salen los regidores Maribel Vega, Célida Vega y José María Flores, van en busca de la reelección; los relevan Daniel Barroso, Nubia Neyoy y Martín Peraza.