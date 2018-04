¿Voto útil para quién?

Después del primer debate presidencial, Ricardo Anaya y los panistas se muestran eufóricos y llaman de una vez al voto útil, “a favor del único que puede vencer a Andrés Manuel López Obrador”, pero no toman en cuenta que el comportamiento del electorado es impredecible y les podría resultar contraproducente.

Desde ahora ya dan por noqueado al priista José Antonio Meade, pero la elección no se decide en los debates y al candidato del PRI-Verde y Panal todavía le quedan muchos recursos de los cuales echar mano y muestra de ello es que durante los últimos día ha venido carcomiendo la estructura del Frente, con la deserción del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y de algunos gobernadores panistas más que pueden cambiar de bando.

Además, muchos analistas consideran a Morena y a Andrés Manuel López Obrador como un fenómeno político que ha sabido capitalizar el hartazgo de la sociedad no nada más contra el PRI, sino contra el denominado PRIAN que ha gobernado al país durante al menos durante los últimos 17 años en los que se han desbordado la violencia y la corrupción.

Los militantes y simpatizantes del PRI, Panal y Partido Verde no se irían en bloque y en automático con Anaya y el PAN en caso que se desfondará la candidatura priista, sino que muchos de ellos pasarían a engrosar las filas de Morena y reforzarían las aspiraciones de AMLO.

Además, el voto útil debe ser a favor de México y no de determinado candidato y los ánimos entre la población están muy caldeados.

La política tiene muchas ironías, y ahora es al mismo López Obrador al que no le conviene la declinación o el derrumbe de Meade, sino por el contrario sus operadores quieren que siga en la pelea disputándole el segundo lugar a Anaya.



Popurrí. Se apareció ayer por Ahome la candidata a senadora por el Frente, la panista Sylvia Treviño, quien critica que se hayan abandonado los programas de apoyo a jóvenes y niños, que dice que quiere llegar al Congreso para desde la federación impulsar lo que aquí no se quiere resolver. Treviño hace fórmula con Héctor Melesio Cuen y vino acompañada de Gloria González, la expriista que se cambió a las filas del Frente y es candidata a diputada federal.



El Güero. Sigue dando la batalla en el Congreso del Estado el diputado Roberto “El Güero” Cruz, ahora aliado a Morena, y vaya que hace bastante ruido: ayer propuso cambios para acabar con las sesiones secretas mediante las cuales se toman acuerdos en lo oscurito en contra de los sinaloenses.



Justicia. Un acierto se anotó la PGR con la detención de El Koala, presunto asesino del periodista Javier Valdez, pero hay que ir más a fondo en las investigaciones y que las autoridades se pongan las pilas y esclarezcan los demás asesinatos de comunicadores en el país, que no queden impunes para proteger la libertad de expresión.



Dejan el PAN. Sigue la desbandada de panista rumbo a Morena, ahora es un grupo encabezados por el exdiputado Wilfrido Ruiz y la exregidora Eloísa Castro el que se salió del PAN en protesta contra los mismos de siempre que controlan al partido y las candidaturas.