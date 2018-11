Simulacro en el PRI

No se le puede llamar elección, cuando mucho es un simulacro o una especie de simulación, la que se llevó a cabo ayer con las 18 asambleas priistas simultáneas que se efectuaron para apoyar la elección del exalcalde de Culiacán Jesús Valdés como presidente estatal del PRI, porque hace tiempo que fue electo por el único voto que cuenta en el partido.

Aquí en Ahome festejaron “el dedazo” como si fuera una fiesta popular, en las instalaciones del tricolor se reunió lo más granado de la militancia: Aldo Prandini, el exalcalde Álvaro Ruelas, el subsecretario de Gobierno Marcos Osuna, los exdiputados Marcial Liparoli y Fernanda Rivera, también el senador Mario Zamora.

Vencieron en su lucha contra molinos de viento inexistentes porque Jesús Valdés y Cinthia Valenzuela integran una planilla única.

Se suponía que al no tener contrincantes ganarían por defaul, que no habría necesidad de elección interna, pero de cualquier manera esta primera fase ya está superada, ahora viene lo difícil, que los nuevos dirigentes se legitimen ante las bases y logren frenar la desbandada de militantes y sobre todo el rechazo popular patente en la pasada elección



Popurrí. Sin mencionarlo en forma directa, en su informe de gobierno el gobernador Quirino Ordaz aseguró que el gobierno federal le ha fallado a Sinaloa en el último tramo del actual sexenio, entre otras cosas no han llegado recursos para el dragado, la ampliación y la modernización del puerto de Mazatlán, tampoco para los motores marinos con los que se apoyaría a los pescadores de bahías, en fin esto provoca trabas al desarrollo.

Entre los proyectos más ambiciosos de Quirino se encuentra el fortalecimiento del sector salud, con los dos hospitales generales que ya se construyen, uno de los cuales entrará en operación en enero; asimismo, el hospital pediátrico de Culiacán y el equipamiento del hospital de El Carrizo, que hasta el momento no ha podido operar a plenitud.

Viene también la modernización del transporte urbano, que esta convertido en chatarra, con apoyos para comprar cien camiones nuevos. También ya hay acuerdo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para la nueva carretera Badiraguato-Parral que pasa por el “Triángulo Dorado” , para crear mejores condiciones de vida para la población serrana y posibilitar que dejen la siembra de drogas.



PROTESTA. En defensa de la actividad pesquera, del medio ambiente y de su territorio, decenas de pescadores, activistas e indígenas salieron ayer a manifestarse en sus pangas y a hacer un bloqueo marítimo frente a las instalaciones de la amoniaco en Topolobampo. ¡Aquí no!, exigen y piden que se cumpla con el amparo federal y el acuerdo del Congreso del Estado para que se frene definitivamente la obra que aseguran pondría en riesgo sus vidas y la de las especies marinas del puerto y sus alrededores.

ANTI BILLY. Desde el arranque de su administración se ve que Billy Chapman se ha echado encima a enemigos poderosos que están atrás de “la mano que mece la cuna” de la balconeada que le dieron ayer en un “medio nacional”.