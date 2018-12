Rebelión en el sector de la salud

Cansados de promesas incumplidas y de desvíos de recursos millonarios, a los que ellos califican como “robo”, los trabajadores del sector de la salud se manifestaron ayer, después de haber realizado paros de labores en demanda que les paguen lo que les deben.

Los conflictos interminables en el sector de la salud vienen de tiempo atrás, desde la anterior administración estatal, en la que en cada desfile del Día del Trabajo el contingente de médicos y enfermeras era el más combativo en las denuncias de corrupción y violación de derechos laborales.

El mismo pretexto de siempre, el secretario de Salud, Efrén Encinas, aduce que para pagar los bonos y los estímulos de productividad y puntualidad se requieren recursos adicionales del gobierno federal, los cuales ya se están tramitando.

Pero los trabajadores denuncian que no es nada más eso, sino que exigen que le entreguen a su organización, el FigloSnte, cerca de 200 millones de pesos que les han descontado de cuotas y de abonos a créditos que no se han pagado. “Que ya no les darán más atole con el dedo” y seguirán los paros y protestas hasta que se resuelvan los problemas.

Lo peor de todo es que la crisis del conflicto estalla en plena transición del gobierno federal, en la que aún no se aprueba el presupuesto del 2019, aunque los sindicalizados amenazan con llevar sus denuncias ante las instancias federales, incluso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Popurrí. Jueces, magistrados y partidos políticos de oposición contra AMLO, Morena y su política de austeridad, de pretender bajar los exorbitantes salarios de funcionarios públicos, defensores de derechos humanos, el INE, Tribunal Federal Electoral y Suprema Corte de Justicia, en las redes sociales, en los tribunales, el senado, en los cafés y en todas partes se libra una gran batalla que puede decidir el futuro del país: si todo sigue igual o se transforma.

En Política Gurú a principios de semana se difundía una entrevista con el Dr. Fernando Córdova del Valle, un magistrado de circuito con un currículum impresionante, con facilidad de palabra, con experiencia en conferencias que defiende al Sistema Judicial, dice que empezó desde abajo, de barrendero, actuario y demás, pero que ahora está en la cumbre.

Sus bonitas palabras se ven opacadas por el cúmulo de críticas que recibe en el renglón de comentarios, donde los cibernautas lo acusan de “ratero, traficante de la justicia, que venden la justicia al mejor postor, que llegan por dedazo, compradazgos, nepotismo, que encierran a los pobres y liberan a los grandes ladrones de cuello blanco”. En fin, mejor no hubiera hablado, ante el pueblo pierden cuando menos 20 a 1. Esa es la opinión popular, el Sistema Judicial está reprobado, es una cueva de ladrones y urge depurarlo.



RELEVO. Salvador Lamphar relevó desde ayer a Sergio Liera en Protección Civil. Su principal tarea es buscar una coordinación efectiva con las organizaciones civiles de Cruz Roja, Bomberos, Radioayuda y demás, que es sobre las que recae lo fuerte del trabajo de protección a la población.