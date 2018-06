Difícil reconciliación de priistas

La moneda está en el aire: mientras Mario Zamora se deslinda de cualquier ataque al malovismo que esté provocando el cisma en el PRI, el líder del grupo de El Trébol, Gerardo Vargas, se abstiene de opinar, y el candidato a la alcaldía Álvaro Ruelas descarta que haya rompimiento.

Sobre la crítica que hizo la Sra. Maché Quiñónez el sábado por la noche en la cena con el candidato presidencial José Antonio Meade, Mario asegura que no fue orquestada, sino espontánea, que estaban en un acto de la sociedad civil, no partidista, pero que además no se mencionaron nombres y por lo tanto nadie debe sentirse aludido.

“No soy tan tonto para andarme confrontando casi al final de la campaña, no tiene lógica cuando se ha trabajado mucho en la unidad de los priistas para echarlo a perder”. Asegura que Meade se fue muy contento y que es el único candidato que se ha reunido a dialogar con la ciudadanía, que no la organizó él sino una asociación civil, que no era meramente de priistas, por eso nadie llevaba camisas y logos del partido.

Por lo pronto no espera salir afectado si acaso se da un rompimiento, porque está trabajando fuerte: ayer presidió una reunión con maestros en Los Mochis, luego se fue a Guamúchil y a Culiacán.

Gerardo Vargas, el jefe del grupo del Trébol, se encontraba en Hermosillo, atendiendo cuestiones de salud de un hermano y prefiere no opinar por el momento sobre el conflicto.

Mientras que Álvaro Ruelas dice que no se queja, que ha recibido todo el apoyo tanto de los malovistas como de la gente de Gerardo, que lo andan apoyando al 100 por ciento, igual que a los candidatos a diputados locales, y no sabe si trabajan igual para los candidatos federales. “En todos los eventos pido el voto 5 de 5”.

Aunque asegura que no hay rompimiento ni en las filas ni en la cúpula del PRI, considera importante que los cabecillas de los grupos se sienten a platicar y a serenarse, incluso se propone como intermediario o conciliador para que se salve cualquier diferencia que pueda suscitarse.

Así las cosas, en el sprint final por la contienda electoral los priistas no se pueden dar el lujo de pelearse y dividirse, porque aumentarían el riesgo del voto cruzado.



Popurrí. Venga de donde venga, haya sido quien haya sido, es lamentable el atentado contra el candidato a regidor Carlos Valle Saracho, a quien manos criminales le quemaron un carro la madrugada de ayer. Es necesario que se investigue, se esclarezca y castigue a los responsables, para evitar nuevos atentados.



GUERRA SUCIA. A través del número telefónico 67 31 59 00 20, con lada de Guamúchil, Sinaloa, están haciendo una serie de llamadas diciendo que hace 30 años México padeció crisis casa seis años, que “nos dejaron en la bancarrota”, lo mismo que pretende hacer AMLO.

Luego dan opciones para que la persona que los escucha marque un número si pretende votar por: Anaya, Meade, AMLO o El Bronco, como una especie de encuesta.



TRUMP. Qué bueno que Donald Trump sintió la presión internacional y de los estadounidenses y dio marcha atrás con el enjaulamiento de niños migrantes.