Quedan solo tres días de proselitismo, inicia la cuenta regresiva, inician también los cierres de campaña, luego viene la veda electoral y la elección del próximo domingo 1 de julio en que se decidirá el destino del país, el control en el Congreso federal y las alcaldías de Sinaloa.

La careada final ya está definida en el ámbito nacional: Andrés Manuel López Obrador, de Morena, cerrará el miércoles en el estadio Azteca de la Ciudad de México; José Antonio Meade, de Todos por México, irá a Coahuila; el panista Ricardo Anaya en Guanajuato, y Jaime Rodríguez, “El Bronco”, en Monterrey. Cada quien eligió el terreno más favorable a sus aspiraciones de triunfo.

Aquí, el priista Álvaro Ruelas les madrugó a los demás, cerró ayer en la Villa de Ahome y por el momento el alto mando del partido no contempla un posterior cierre fuerte en Los Mochis, mientras que el panista Miguel Ángel Camacho esperará hasta el último momento para cerrar el miércoles por la tarde muy cerquita de palacio municipal.

El priista Mario Zamora, aspirante a senador, reporta que acompañará a cada uno de los candidatos a las alcaldías de los 18 municipios del estado, mientras que Héctor Melesio Cuen ya inició el sábado los cierres regionales con el evento que efectuó el sábado por la tarde Marysol Morales en San Miguel Zapotitlán. Para cubrir más terreno.

Los candidatos de Morena se separaron: Rubén Rocha se fue a Mazatlán, e Imelda Castro estuvo en Ahome el fin de semana donde se entrevistó con exobreros del ingenio y con trabajadores agrícolas.

Quedan tres días de campaña para que el electorado pueda descansar de la exagerada propaganda electoral, pero desde ahora se prevé que los partidos y los candidatos no respetarán la veda electoral, sino que en la recta final se recrudecerá la guerra sucia, los intentos de coacción y la compra de votos para intentar influir en la votación.



Popurrí. Que no siente que haya un rompimiento con el malovismo y con Gerardo Vargas, asegura el candidato de la coalición Todos por México Rubén Félix, que a él siempre lo han apoyado en la campaña y aprovecha la oportunidad para aclarar que es completamente falsa la versión que sostuvieron un intercambio de recriminaciones por chat. Acusa que estos mensajes que se transmitieron después en las redes sociales son falsos, alguien los inventó para enrarecer más el clima electoral.



RETO. En el cuartel del panista Zenén Xóchihua aseguran que no le preocupan este tipo de pleitos palaciegos, que su candidato no depende de los tropiezos de sus contrincantes para ganar, sino simplemente le apuestan a sus propuestas y todos recuerdan que les llevó obras cuando fungió como alcalde.



GUERRERAS. Dos mujeres altamente competitivas se disputan el distrito local 02: la priista Fernanda Rivera y Marysol Morales, del PAS; ambas han hecho excelentes campañas y los ahomenses estarían bien representadas con cualquiera de ellas que llegara al congreso, pero, en el equipo de Fernanda confían en que al final se impondrán la experiencia y las tablas con que cuenta para ganar la elección.