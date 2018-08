Urge rescate del campo

Para afuera, en la conferencia de prensa que dio el secretario de Agricultura, Jesús Valdés, pareciera que todo es color de rosa en el campo y no trascendieron a la luz pública los temas que trató con los paperos y los bodegueros, pero es un secreto a voces que urge rescatar al campo y que los productores ya no creen en falsas promesas y esperan a que entre el nuevo gobierno para que ponga las cartas sobre la mesa de la forma en que los apoyará.

Para empezar los paperos que dirige Gildardo González en el ámbito local y Filiberto Cadena en el nacional han insistido en que no se sacrifique a la actividad en la firma del Tratado de Libre Comercio, porque se debe frenar la entrada masiva de papa de mala calidad y contaminada proveniente de Estados Unidos.

También reclaman que se combatan los robos de cosechas porque les pegan retorcijones del coraje y la impotencia cada vez que ven la venta de costales de papa de dudosa procedencia, o más bien robada, a orillas de la carretera México 15 y la Los Mochis-El Fuerte. El robo hormiga merma sus utilidades y los coloca en una riesgosa inseguridad.

Jesús Valdés, exalcalde de Culiacán y político perdedor que desplazó a Enrique Habermann, el anterior titular de Agricultura, un agricultor y técnico reconocido, sabe que todavía no la lleva muy bien con los agricultores y por eso vino en calidad de sondeo, de conocer la problemática del campo, pero con acciones, no con palabras se tiene que ganar la confianza de los productores para que Sinaloa no pierda competitividad.



Popurrí. Calentando motores, los bomberos de Los Mochis iniciaron ayer los festejos del Día del Bombero, con guardias de honor a los compañeros fallecidos, con una competencia atlética y con una cena pero se reservan el platillo fuerte para hoy el mero día, en que a partir de las 10 horas harán un rally por la ciudad, acudirán a misa a las 13 horas y a las 15 horas se efectuará la entrega de reconocimientos a los elementos distinguidos.



Hay que reconocerlos como verdaderos héroes que se juegan al vida en cada una de las 10 salidas de emergencia diarias que tienen tanto a combatir un incendio como a rescatar a alguna persona prensada en algún vehículo accidentado; a alguien que se cayó a un canal, río o el mar; a auxiliar a la población en casos de tormentas o huracanes y a brindar capacitación a estudiantes y trabajador para prevenir incendios y accidentes. Felicidades.



UAS. Cercanos y fraternales se vio ayer al gobernador Quirino Ordaz y al rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra, en el inicio de clases de la universidad donde ante más de 42 mil estudiantes de nuevo ingreso, Quirino anunció que la tarjeta inteligente para descuentos en camiones será gratuita y además se comprometió a apoyar más a la juventud estudiosa de Sinaloa.



DERROCHE. Si no los frena antes Andrés Manuel López Obrador, el INE contempla destinar 4 mil 965 millones de pesos a los partidos políticos en el 2019, lo cual constituye un derroche innecesario en un año que no habrá elecciones. O será premio de consolación por el repudio popular.