“Me da miedo, quiero un presidente estable y tengo todo el derecho de platicar con mis colaboradores para que razonen el voto”, dice el empresario mazatleco Ernesto Coppel en el panel en el que participó ayer en el arranque del encuentro empresarial denominado disruptivo.

Me aterran las opiniones que dan, sin mencionar nombres, pero se refiere al líder, al que va punteando “de acuerdo a mí hay uno que no, dice, entonces qué vamos a hacer. También se reserva decir por quién va a votar, pero no cabe duda que vino en son de guerra y a poner a los empresarios locales en plan de guerra.

Reconoce que tiene bastante tiempo hablando con sus colaboradores, que tiene más de 5 mil empleados, y les dice por quién va a votar él, que ellos elijan al que quieran pero que recuerden que todos van en el mismo barco.

La conferencia de Coppel se da precisamente en los tiempos en que la dirigencia nacional de los empresarios y el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, mantienen una confrontación que se ventila públicamente en los medios de comunicación.



Popurrí. El Senado está en receso, trabaja solo la Comisión Permanente; sin embargo, el senador Francisco López Brito dice que esperan que de un momento a otro los llamen a abordar los grandes temas del país que aún quedan pendientes de abordar, de lo contrario quedarían para que los apruebe la próxima legislatura.

El nombramiento del fiscal general de la nación, y antes que eso la ley mediante la cual se regirá al desaparecer la Procuraduría General de la República es la mayor deuda que aún tienen los senadores, pero también la ley de eliminación del fuero y sería de vital importancia que se aprobaran pronto.



A votar. Los Mochis, junto con Guadalajara, son las dos finalistas del concurso We Love Cities, entre las ciudades que tienen planes más importantes contra la emisión de gases de efecto invernadero y del cambio climático, por lo que hay una revolución en las redes sociales mediante las cuales se invita a votar, entre el 7 y mayo y el 31 de junio, para ganar el primer lugar.



Debaten hoy. Que no le saca a la confrontación de ideas y propuestas, por lo claro que ya está listo para el debate entre los candidatos a senadores organizado por el INE que se efectuará hoy, reporta el priista Mario Zamora, mientras que en los frentes de Morena y de por México al Frente, también ayer Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen se encontraban concentrados en los últimos detalles, para la defensa y los ataques que se suscitarán.

El que se desempeña con más soltura es el independiente Manuel de Jesús Clouthier, porque tiene mucho de donde cortar leña para atacar a sus contrincantes.



Reto. En el cuarto de guerra de Antonio Marcial Liparoli consideran que el priista es el candidato que tiene más posibilidades de ganar la diputación local, ya que conoce a detalle a la gente que integra su distrito y los problemas que enfrenta, y dado que abarca las siete sindicaturas del municipio arranca con una ventaja inicial contra Horacio Álvarez, del frente, y Felipe Juárez, de Morena.