Tiempos cruciales para Sinaloa

En vísperas al inicio del Tianguis Turístico del próximo domingo, Sinaloa vive momentos cruciales y para muestra un botón: la visita que hizo ayer a Mazatlán el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, así como la gira de proselitismo que hizo por Topolobampo y varias comunidades de Ahome el aspirante priista a senador Mario Zamora.

Se lucha en todos los terrenos. El gobernador Quirino Ordaz y su equipo de colaboradores buscan no nada más que todo salga bien, sino que el de Mazatlán sea el mejor Tianguis Turístico de los últimos tiempos, además de ser el primero que se efectúa fuera de Acapulco.

Los actores políticos buscan atraer las simpatías y el voto popular rumbo a la elección del 1 de julio. Ayer, López Obrador sólo dio la primera entrada a Sinaloa, porque los candidatos y directivos de la coalición Juntos Haremos Historia trabajan a marchas forzadas en los preparativos de la visita del 18 de abril que hará a Los Mochis.

Esperan tener lleno completo para el aspirante presidencial puntero en las encuestas y que asegura que ahora también tiene la aceptación que antes lo lograba en los estados del norte.

Mario Zamora, el sinaloense más cercano al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, hace campaña en su propia tierra. Asegura que lo mejor está por venir y se compromete a hacer realidad la tantas veces soñada carretera Choix-Chihuahua, para detonar el desarrollo de los dos países y para enlazar a la cuenca del Pacífico con el sureste asiático.

Si algo imprevisto no sucede, Enrique Peña Nieto presidirá la inauguración del Tianguis Turístico porque estaba en riesgo su venida, y eso es importante, no sólo porque sea el presidente, sino porque a donde quiera que va él van los secretarios de Estado y llevan inversiones y solución a muchos problemas, y eso es lo que requieren los sinaloenses.



Popurrí. Causó sorpresa que al darse a conocer ayer los nombres de los candidatos de Morena para Ahome no aparecieran en la lista los nombres de Luis Felipe Villegas y Roberto “El Güero” Cruz, de reciente incorporación al movimiento que a nivel nacional encabeza Andrés Manuel López Obrador. Todo indica que llegaron tarde y que el pastel ya estaba repartido entre los militantes.

Jaime Montes sigue firme para la diputación federal del distrito 02; en pos de las diputaciones locales van Jesús Palestino por el 02, Juan Ramón Torres por el 03, y Cecilia Covarrubias por el 05. Y los dirigentes encabezados por José Borunda aclaran que en la conferencia no estuvieron “Billy” Chapman y Felipe Juárez porque estos van avalados por el Partido del Trabajo y a su debido tiempo se les verá juntos.



Lafourcade. Lleno a reventar se espera para hoy por la tarde noche en el concierto al aire libre en el que se presentarán de manera gratuita, en el CUM, Natalia Lafourcade y Aleks Syntek, y es un acierto para el Ayuntamiento y para el alcalde Manuel Urquijo la organización de este tipo de eventos de primer nivel en beneficio de la población, ávida de escuchar y disfrutar la buena música.