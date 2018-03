¿Los gobernadores ganarán la elección?

Como en el 2006 y el 2012, los partidos políticos y las coaliciones le apuestan a que los gobernadores y los alcaldes y hasta el presidente tengan la fuerza suficiente para allegarles votos para ganar la elección presidencial que constituye “las perlas de la Virgen” de la actual contienda electoral.

El PRI gobierna en 15 estados, el PAN 10 y 3 en coalición con el PRD, PRD en 3 y el Verde Ecologista en uno.

La fuerza del PRI ha venido en picada; sin embargo, logró mantener el Estado de México, que cuenta con la mayor población entre todas las entidades del país y que se considera decisivo en una contienda nacional.

En proyecciones de intención del voto podría perder los 9 estados en que habrá elecciones.

Morena no gobierna ningún estado, en teoría esto lo coloca en desventaja, pero ha logrado carcomer la fuerza del PRD en la Ciudad de México, Tabasco y Morelos, la del PRI en el Estado e México y la del PAN en Puebla y Veracruz, con lo que se mete de lleno a la contienda presidencial.

Los gobernadores hacen hasta lo imposible para posicionarse en sus estados: Del Mazo en el Estado de México con el reparto del “Salario Rosa”, Javier Corral y Yunes en Chihuahua y Veracruz, con demandas para encarcelar a los exgobernadores corruptos, y Quirino Ordaz en Sinaloa con inversiones en infraestructura, trabajo y el tianguis turístico.

Todos se arman y pertrechan para la más grande de todas las batallas y los resultados se sabrán en la votación del 1 de julio.



Popurrí. Funcionarios de El Fuerte leales a la presidenta con licencia Nubia Ramos, ahora ungida como candidata a la reelección por el PRI, salen en su defensa y califican de electorera la denuncia interpuesta ante la PGR por el regidor José María Flores, porque la carretera a Chinobampo ya está terminada, no la hizo el Ayuntamiento sino el Gobierno del Estado, y sólo falta un kilómetro y medio para llegar al poblado, pero aún falta la segunda etapa de inversión. “Busca hacer campaña para el frente de manera amarillista, y eso no es nuevo porque se ha opuesto a todas las acciones de gobierno".



Tricolor. Álvaro Ruelas y Fernanda Rivera son las cartas fuertes priistas que buscan reelegirse, y Gilberto Irazoqui que compite por primera vez, en la próxima contienda electoral, lleva a su favor que el electorado ya los conoce, que arrancaron antes que los aspirantes de los demás partidos o coaliciones que aún no han definido a sus candidatos, y a pesar de que reconocen que la elección será reñida, entre sus huestes hay la seguridad que saldrán adelante.

Fernanda y Álvaro se mueven como peces en el agua, ya trabajaron en su distrito y en el municipio y tienen puntos positivos a su favor que los mantienen bien posicionados, y “El Pachón” fue movido de su distrito electoral donde podría contar con el “voto verde” de los campesinos, pero ya se ambientó en el 05, en especial en Juan José Ríos, debido a que habla el mismo lenguaje de los campesinos guasavenses, enfrentan los mismos problemas y eso le genera confianza. Por lo pronto “pelean rounds de sombra”, sin contrincantes.