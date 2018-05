Trabajadores indignados

En Sinaloa y en todo el país se hacen preparativos para el desfile del 1 de Mayo, no se puede decir el Día del Trabajo, porque “no hay nada que festejar”, a decir de dirigentes de algunas organizaciones sindicales que se aprestan a salir con todo, a protestar contra los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales en que los mantienen sometidos.

En Los Mochis, según el dirigente cetemista Nicolás García, serán cuando menos 10 mil los trabajadores que desfilarán y de antemano se prevé que los contingentes más beligerantes serán los del sector salud, que exigen les cumplan con la basificación y con el pago de prestaciones; los maestros de la CNTE y algunos del SNTE, que exigen dar marcha atrás a la reforma educativa; “reforma laboral” la llaman ellos.

Si son congruentes con los letreros que traen pegados en sus unidades, los transportistas, tanto los camioneros como los taxistas, se manifestarán contra “los insoportables gasolinazos” y contra la reforma fiscal. Los exobreros del ingenio azucarero siempre han protestado porque les cerraron el centro de trabajo y los echaron a la calle.

La tónica de los últimos desfiles se ha caracterizado por las protestas contra los líderes sindicales y contra los funcionarios de las dependencias oficiales, y se prevé que ahora por ser año electoral subirá el tono de los reclamos, y al parecer los de las maquiladoras, que son los sindicatos que aglutinan a los mayores contingentes, son los únicos que se mantienen bajo el control de los líderes cetemistas y desfilan contentos.



Popurrí. Siempre sí, como ya se veía venir, no hubo acuerdo ni reconciliación entre representantes priistas y morenistas en el Consejo Municipal Electoral, y después que ayer compareció el candidato a la alcaldía Álvaro Ruelas, los integrantes del consejo al mando de José Encarnación Torres acordaron enviar a Culiacán, para que sea el Tribunal Estatal Electoral el que decida sobre la denuncia de campaña adelantada que hay contra el abanderado del tricolor.

No se prevé que pase nada extraordinario, Álvaro ya está acostumbrado a este tipo de querellas jurídicas: en la contienda pasada la validación de la votación a su favor tuvo que pasar por el tribunal estatal y luego por el tribunal federal, que al final le acreditó el triunfo; y lo que enfrenta ahora es una mera escaramuza antes del inicio de las campañas.



Reconciliación. Como grandes amigos se vio platicando juntos el fin de semana al exgobernador Mario López y al candidato a diputado federal Rubén Félix, cuando se decía que aún mantenían las rencillas generadas por las críticas que Rubén le hizo a Malova en la pasada elección. Parece que ahora ya se limaron las asperezas, a no ser que los malovistas esperen el día de la elección para cobrarse las cuentas pendientes.



Los niños. El Día del Niño es una fecha especial. Ayer abundaron los festejos en todas las escuelas, pero también los partidos políticos y los candidatos aprovecharon la oportunidad para congraciarse, más que nada con los papás y las mamás, con festejos que buscan atraer votos a sus causas.