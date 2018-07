En estado de alerta

No es cuestión menor, no se puede desestimar el warning o alerta contra la inseguridad que hace Estados Unidos que recomienda a los estadounidenses, y sobre todo a los empleados de gobierno a no viajar a: Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima y Tamaulipas, por la alta inseguridad.

Incluso el gobernador Quirino Ordaz acaba de tomar nota y emprender las acciones para bajar la ola de violencia al cambiar antier al secretario de Seguridad Pública, Genaro Robles, por Fermín Hernández, porque para gran parte del estado el turismo es la mayor actividad económica, en especial para Mazatlán y para el norte con los visitantes que vienen al recorrido del Chepe a la Sierra Tarahumara.

En caso de viajar de Nogales al sur, recomiendan que solo se haga por la carretera México 15 y de noche, y esto es muy sencillo, mucha gente lo sabe y son las autoridades locales las que deberían advertir a los viajeros para que no se expongan, y no esperar a que lo haga un gobierno extranjero.

Son muchos más los estados y ciudades que se encuentran en manos de la delincuencia: los cárteles también controlan Chihuahua, parte de Jalisco, Baja California Sur, Durango y Nayarit. No se puede tapar el sol con un dedo. Ni la militarización ha dado resultados para abatir la ola delictiva.



Popurrí. Hasta la cocina se fueron los directivos del Colegio de Ingenieros Civiles: en cuanto agarraron a modo al alcalde electo Billy Chapman le entregaron una larga lista de aspirantes a las direcciones de Obras Públicas, Comun, y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Todavía falta la lista que le entreguen los directivos de los organismos de la iniciativa privada, ante la cual algunos militantes de Morena reclaman que no cabe duda que “unos corretean la liebre y otros la alcanzan”, pero todavía falta que permitan a tantos recomendados porque el compromiso era solo para una dependencia.



SALUD. A marchas forzadas trabaja el delegado de Coepris Alan Urbina y sus colaboradores en la supervisión de la cloración del agua potable en los 18 municipios del estado para garantizar la calidad del líquido que se abastece a la población y prevenir enfermedades durante la temporada de calor y de lluvias.



PLEITO. Una densa polvareda está levantando la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de bajar cuando menos a la mitad el sueldo de los altos funcionarios de gobierno. El primero en salir a defender los 650 mil pesos mensuales que perciben los magistrados es el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar. Dijo que con esto se garantiza la independencia y la imparcialidad, pero enseguida le llovieron críticas contra la rapacidad de los jueces y la corrupción en el sistema judicial. Que se vayan, es lo menos que les dicen.

Circulan también reportajes sobre el nepotismo, ya que 500 jueces y magistrados le dieron chamba a sus hijos, esposas, novias, amantes, suegros y compadres.

Lorenzo Córdova, del INE, a nombre de “la democracia” también defiende los estratosféricos sueldos de los consejeros y funcionarios que contrastan con la pobreza de la mayoría de los mexicanos.