Gobierno omiso

Han transcurrido 8 años desde la primera crisis de desplazamientos por la violencia. En el 2018 fueron casi 20 comunidades las que reportaron un éxodo de familias que prefirieron abandonar sus hogares y estilos de vida por temor a los grupos del crimen organizado que los amenazaban. Era entonces la administración de Mario López Valdez, quien cuando mucho llegó a sobrevolar la zona serrana para evaluar desde el aire la situación que prevalecía en las zonas altas del centro y norte de la entidad. No hubo política de atención, el gobierno se pronunció por facilitar el establecimiento de las familias desplazadas en otras zonas, cuando la demanda era la de recuperar la seguridad en sus comunidades, recuperar sus propiedades y su estilo de vida.

La administración que preside Quirino Ordaz Coppel no ha hecho ningún cambio en el tema. El gobierno estatal y municipales han sido omisos en la atención de este problema que han tendido a agravarse en municipios como Concordia, San Ignacio, Cosalá, Choix, entre otros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya emitió varias recomendaciones a los ayuntamientos de Badiraguato y Choix por no haber procurado la protección de los derechos humanos de las familias desplazadas y no sería raro que lo mismo se haga con los ayuntamientos de San Ignacio, Cosalá y Concordia, donde se mantiene una política de negación sobre el tema.

Ayer, el exombudsman de Sinaloa Óscar Loza Ochoa alertó sobre la situación que viven cientos de familias desplazadas y la irresponsable actuación de los gobiernos hacia su problema. Señaló que la única atención que han obtenido los desplazados es la asistencia alimentaria, despensas pues, cuando su situación exige una atención integral, desde protección policial, la asistencia social y hasta terapia psicológica debido a la violencia que han padecido.